Sidney Magal: após sangramento no cérebro, cantor tem alta da UTI

Um sangramento talâmico no cérebro, foi o que o cantor Sidney Magal sofreu na última quinta-feira (25) durante um show em São José dos Campos (SP) - ocasião em que passou mal e foi levado para uma unidade hospitalar.



O termo médico, que significa sangramento espontâneo e agudo, pode ter sido em decorrência da alta na pressão arterial. Hipertenso, Magal passou três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hcor, para onde foi transferido após o atendimento de emergência.









De acordo com os médicos, o cantor não está com sequelas do sangramento e apresenta um bom quadro clínico. De alta da UTI, Sidney Magal segue internado e sem previsão de alta.



No Instagram, após o ocorrido, o próprio artista tranquilizou os fãs e seguidores, atestando estar bem, apesar do susto.

