Sidney Magal fala pela primeira vez após internação: 'Estou aqui para tranquilizar vocês'

O cantor Sidney Magal usou as redes sociais para prestar esclarecimentos acerca de seu estado de saúde. Ele precisou ser internado, na madrugada desta sexta-feira (26), após passar mal durante um show em São José dos Campos, em São Paulo.

"Estou aqui para tranquilizar vocês pelo ocorrido. Tive um pico de pressão e já tenho pressão alta há muito tempo... Me preocupei e achei que deveria correr para o hospital", explicou o artista de 72 anos, ainda sem previsão de alta.

Magal ressaltou, no vídeo em que aparece no quarto hospitalar, que passa bem, sem quaisquer problemas sérios. "Fizeram exames e viram que não era nada grave. Nos veremos muitas outras vezes ainda. Estou bem!", afirmou o cantor, no mesmo post no Instagram.

O que aconteceu com Sidney Magal

Após ter uma indisposição num show no interior de São Paulo, Sidney Magal fez uma interrupção de 50 minutos na apresentação, terminando de cantar dos bastidores. O cantor foi socorrido, em seguida, por uma ambulância e recebeu os atendimentos da equipe médica de plantão no lugar.

Logo em seguida, o artista voltou ao microfone para acalmar a plateia, fazendo uma brincadeira em referência a um de seus sucessos: "Tá tudo tá bem. Inclusive o meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse.

Uma hora depois, contudo, na madrugada desta sexta-feira, o cantor foi internado. A assessoria de imprensa do cantor informa que ele está bem, estável, consciente e conversando, mas que ainda não há previsão de alta.

