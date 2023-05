A- A+

Famosos Sidney Magal passa mal em show na última quinta-feira (25) e precisa ser retirado do palco; entenda Artista foi socorrido pela equipe médica do local, e foi orientado a não dar continuidade ao show

O cantor Sidney Magal passou mal durante um show na noite da última quinta-feira (25), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A apresentação foi interrompida 50 minutos depois de ter sido iniciada.

O artista foi socorrido pela equipe médica do local, e foi orientado a não dar continuidade ao show. Alguns minutos depois, já medicado, Magal voltou ao palco para acalmar a platéia preocupada com a saúde do cantor. "Tudo tá bem. Inclusive o meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", brincou.

Segundo a assessoria de Magal, o mal-estar foi devido a um pico de pressão.

