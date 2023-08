Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da janela; veja vídeo da queda

A- A+

O ator Sidney Sampaio está hospitalizado. Ele provocou uma confusão em um hotel em Copacabana, na manhã desta sexta (4). Visivelmente alterado, ele se jogou de um apartamento do primeiro andar, após quebrar objetos e janelas do hotel.



De acordo com informações do programa Balanço Geral, Sidney chegou ao hotel por volta das 4h da manhã e já apresentava comportamento alterado. Em torno das 7h, hóspedes e funcionários começaram a ouvir uma confusão vinda do quinto andar.

Após quebrar o quarto em que estava hospedado, o ator teria se jogado do quinto para o primeiro andar, pela janela do banheiro, e invadido um quarto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, já em atuação, socorreu Sidney, que pulou do primeiro andar, caindo no chão da calçada.



Segundo testemunhas, no quarto onde Sidney estava hospedado foram encontrados vários medicamentos espalhados.

Veja momento da queda de Sidney Sampaio:



Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da janela; ator está hospitalizado - https://t.co/7crhmJmmou pic.twitter.com/3LfWOC8wwu — Folha de Pernambuco (@folhape) August 4, 2023

Veja também

POETA Fabrício Carpinejar volta ao Recife com espetáculo sobre a vida a dois; confira entrevista