Sidney Sampaio quebra o silêncio e vai contar pela primeira vez os detalhes sobre a queda de um hotel, em Copacabana, e o ataque de fúria. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que irá ao ar na noite de deste domingo (13), o ator, de 43 anos, diz que foi vítima de um crime conhecido como "Boa Noite Cinderela" e que tomou uma bebida 'batizada' em um quiosque na praia.

Sampaio caiu da janela de um quarto de hotel na Rua Aires Saldanha em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 4 de agosto. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta de 7h27. Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul do Rio.

Quem é Sidney Sampaio?

Com passagens por novelas na TV Globo, na Record TV e no SBT, o último trabalho de Sidney Sampaio na TV foi em 2021, em um episódio do programa "Tô de Graça", do Multishow.

Quais novelas Sidney Sampaio fez?

O ator estreou na televisão com uma participação no piloto do seriado da ex-dupla Sandy e Junior. Na Globo, Sidney participou das novelas "Malhação", "Salve Jorge" e "Amor à Vida". Enquanto que na Record TV, ele esteve em "Os Dez Mandamentos", "Apocalipse" e "Topíssima". Já no SBT, ele participou da trama "Canavial de Paixões".

Ele tem um filho, Leonardo, fruto do relacionamento com a produtora Juliana Gama.

