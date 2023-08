A- A+

Famosos Sidney Sampaio diz que misturou álcool com remédio antes de se jogar de hotel no Rio de Janeiro Ator deu entrevista para o 'Domingo espetacular', da Record

Sidney Sampaio deu sua primeira entrevista, nove dias após se jogar de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio, depois de ter um ataque de fúria e quebrar tudo no quarto. Usando muletas e botas ortopédica, o ator de 43 anos contou que no dia do ocorrido misturou álcool e calmantes para dormir.

“Tomei uma dose de vodca num bistrô que tem ao lado da minha casa. A minha irmã, que tem receitas desses medicamentos, acabou me dando um remédio que ela está usando para eu dormir. Não dormi e acabei tomando um outro remédio”, disse ele ao “Domingo espetacular”, da Record, neste domingo, 13, afirmando que não lembra muito do ocorrido. "Só lembro da queda".

O ator desmente boatos de que estaria enfrentando uma depressão atualmente e se arrepende de ter tomado remédios sem prescrição médica. "Estou com os meus calcanhares fraturados, o dedo e a coluna fraturadas. Graças a Deus não é nada cirúrgica nem que vai me deixar uma sequela".



Sampaio caiu da janela de um quarto de hotel na Rua Aires Saldanha em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 4 de agosto. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta de 7h27. Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul do Rio.

