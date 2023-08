A- A+

FAMOSOS Sidney Sampaio se pronuncia após incidente em hotel; assista a vídeo O ator se jogou do quinto andar do prédio na última sexta-feira (4)

Após receber alta do hospital onde estava se recuperando da queda de um hotel em Copacabana, na Zona Sul, do Rio de Janeiro, o ator Sidney Sampaio gravou um vídeo, nesta terça-feira (8), para agradecer o apoio e a preocupação do público com o incidente.

Na postagem, feita através do instagram de Claudia Melo, sua empresária, o artista conta que está se recuperando e que em breve estará de volta na ativa.

"Passando aqui só para agradecer primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação", conta Sidney.

Confira o vídeo na íntegra:

