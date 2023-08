Sidney Sampaio tem quadro de saúde estável após cair de quarto de hotel, diz boletim

A- A+

O ator Sidney Sampaio está em estado estável, diz boletim médico obtido pelo Extra. O ator está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Centro do Rio, após cair de um quarto no primeiro andar de um hotel nesta sexta-feira, dia 4. O artista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros da capital fluminense em Copacabana.

A reportagem do "Balanço geral" teve imagens da câmera de segurança do hotel em que Sidney Sampaio estava hospedado. Segundo relatos de testemunhas, o ator teria começado a quebrar o quarto em que estava acomodado por volta das quatro da manhã. Há imagens da janela quebrada e mais relatos de hóspedes de que às sete da manhã uma confusão no primeiro andar teria sido instaurada.

Os bombeiros chegaram a tempo de tentar socorrer a vítima, mas Sidney caiu na calçada, antes de ser pego nos braços pela equipe. Procurada pelo Extra, a Polícia Civil está investigando o caso.

"O fato foi encaminhado para a 13ª DP (Ipanema). A ocorrência está em andamento".

