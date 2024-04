"Silêncio é a melhor resposta", diz mulher de Leonardo, em meio à polêmica sobre bailarinas

A- A+

Mulher do cantor Leonardo, a jornalista e influenciadora digital Poliana se manifestou por meio das redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (29), em meio à polêmica acerca das calcinhas usadas pelas bailarinas da equipe do sertanejo. "Às vezes, o silêncio é a melhor resposta que oferecemos. Respirar fundo, não questionar e dar tempo ao tempo", afirmou ela, em post enigmático nos Stories do Instagram, levantando especulações entre seguidores de que a colocação seria uma indireta sobre a recente celeuma envolvendo o nome do marido.

Mas, afinal, o que aconteceu? No último sábado (27), um vídeo de um show de Leonardo em Bela Vista de Minas (MG) viralizou nas redes sociais ao mostrar as dançarinas supostamente nuas, com as partes íntimas à mostra, em cima do palco. Após esclarecerem que utilizam, por baixo dos vestidos curtos, peças chamadas "sunquínis", na cor da pele de cada uma delas o que, de fato, dá a impressão de que elas estão peladas , as profissionais se revoltaram com os comentários ofensivos de parte dos seguidores no Instagram.

As bailarinas ressaltam que o vídeo que circula na web (veja acima) utilizou de ferramentas de inteligência artificial e técnicas de montagem visual para "borrar" a presença das peças íntimas. "Sério que não estão vendo que apagaram o nosso sunquíni?", questiona a dançarina Marissol Dias. Numa publicação em vídeo, as seis profissionais disseram, em uníssono, enquanto seguravam calcinhas na mão: "Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha".

Uma das bailarinas há mais tempo na equipe de Leonardo são mais de dez anos trabalhando ao lado do cantor , Marissol Dias vem rebatendo internautas diante dos ataques que passou a receber desde que o caso veio à tona. "Se estávamos ou não sem calcinha, quem pagou para assistir ao show do Leonardo sabe que a gente usa calcinha. 'Ah, mas os nosso figurinos são curtos?'. Gente, esses são os figurinos que antigamente usavam da mesma forma", enfatizou ela.

A dançarina Camila Luana também entrou na discussão e rebateu alguns seguidores com sarcasmo. "(Parece que estamos nuas porque) é o lifting que a gente faz. Serve pra sumir. Acho que tem para a língua também. Experimenta. Vai fazer bem pro universo!", sugeriu ela a uma internauta.

Alguns fãs do cantor Leonardo incrementaram o bate-boca virtual, contestando a colocação das profissionais. "Estavam peladas mesmo! E qual o problema de estar sem calcinha? Não precisava justificar, gente! Cada um faz o que quer", comentou um usuário do Instagram. "Vocês só tiram (a calcinha) quando sobem no palco, e daí?", escreveu outro internauta. Marissol Dias, mais uma vez, não ficou calada.

"Se está te incomodando, seria um problema único seu. Ninguém se importa com algo que você opina, pois nosso salário está caindo certinho", respondeu a dançarina. "Até porque, como disse, estamos trabalhando, coisinha linda! Já você está com tempo sobrando demais para se importar conosco. Vai trabalhar, que você verá que delícia é ter dinheiro sobrando no final do mês, ao invés de ter apenas opinião", acrescentou a bailarina.

Outra parte dos fãs de Leonardo prestou apoio para as bailarinas. "Essas meninas são pessoas que têm namorado, noivo... Outras são casadas. Fazem um lindo serviço, um show, um espetáculo. E merecem respeito", afirmou uma internauta. Houve quem pedisse calma para dançarinas. Ao que Marissol ponderou, em tom bem-humorado: "Calma? Estou de TPM, descarregando minhas adrenalinas por aqui mesmo".

Com a confusão na web, sobrou até para Anitta. Sim, o nome da cantora carioca, que acaba de lançar o novo álbum "Funk generation", foi envolvido na celeuma. Isso porque parte da web estava questionando o motivo para Leonardo ter a companhia no palco de dançarinas que realizam performances sensuais durante o show intitulado "Cabaré" e não receber críticas, enquanto a funkeira é constantemente questionada pelas roupas curtas e decotadas que usa.

Internautas acusaram o sertanejo de hipersexualizar as dançarinas, objetificando as mulheres, enquanto artistas que se sentem livres para expor seus corpos de forma sensual, como Anitta, são atacadas.

"A mulher pode ser sensual só para ele ganhar dinheiro, né, gente?", apontou uma usuária do Instagram. "Cadê as puritanas mulheres dos sertanejos que enchem a boca para criticar a Anitta?", alfinetou outra pessoa. "Da Anitta: 'credo uma perversão terrível'. Do Leonardo: 'show para toda a família muito bom'", ironizou um internauta no X (antigo Twitter).

