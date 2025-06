Silentó: quem é o rapper famoso por hit viral e condenado a 30 anos de prisão por morte do primo

A- A+

Conhecido pelo sucesso viral "Watch Me (Whip/Nae Nae)", o rapper americano Silentó, de 27 anos, foi condenado a 30 anos de prisão, nesta quarta-feira, após se declarar culpado de acusações relacionadas ao assassinato de um primo. O compositor, cujo nome verdadeiro é Ricky Lamar Hawk, alegou "problemas mentais".

O rapper vai responder por homicídio voluntário, agressão agravada, porte de arma de fogo durante a prática de um crime e ocultação de cadáver, segundo comunicado da promotora Sherry Boston, do condado de DeKalb.

O crime

Hawk foi preso em conexão com o assassinato de seu primo, Frederick Rooks III, de 34 anos, nas primeiras horas do dia 21 de janeiro de 2021, depois que a polícia o encontrou sangrando com múltiplos ferimentos por arma de fogo em um bairro residencial de Decatur, na Geórgia, a cerca de 11 quilômetros a nordeste de Atlanta, segundo um relatório policial. Socorristas o declararam morto no local.

Várias pessoas nas proximidades ouviram os tiros, e imagens de câmeras de campainha mostraram um SUV BMW branco fugindo do local poucos minutos após os disparos, segundo o gabinete da promotoria. Um parente de Rooks disse à polícia que ele havia sido visto pela última vez com Hawk, que o havia buscado em um veículo com as mesmas características.

Após ser detido em 1º de fevereiro de 2021, Hawk confessou aos investigadores que havia atirado em Rooks, conforme informou a promotoria. Inicialmente, Hawk foi acusado de homicídio, mas essa acusação foi retirada como parte do acordo judicial firmado nesta quarta-feira.

Seu advogado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No dia de sua prisão, o assessor de imprensa de Hawk afirmou que ele vinha “sofrendo intensamente com uma série de problemas de saúde mental” nos últimos anos.

Quem é o rapper Silentó?

Hawk ficou famoso em 2015, ainda no ensino médio, com o single “Watch Me (Whip/Nae Nae)”, que deu início a uma febre de dança nas redes sociais. Vídeos tutoriais da dança acumulam milhões de visualizações, e o videoclipe oficial tem cerca de 1,9 bilhão de visualizações no YouTube.

Em 2019, Hawk participou do programa de entrevistas “The Doctors” e falou sobre suas lutas contra a depressão.

“A depressão não vai embora quando você fica famoso”, disse ele. “Ela só adiciona mais pressão.”

“Eu não sei se posso realmente ser feliz”, acrescentou no programa. “Não sei se esses demônios algum dia vão embora.”

Com a declaração de culpado, mas com problemas mentais, o Departamento de Correções da Geórgia passa a ser responsável por avaliar e tratar as necessidades de saúde mental de Hawk, conforme determina a lei estadual.

Veja também