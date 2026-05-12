"Silhuetas": exposição de Edson Menezes entra em cartaz na Terra Brasilis
Abertura da mostra acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 18h
A relação entre arquitetura, memória urbana e figura humana é mote da exposição individual e com visitação gratuita, do artista Edson Menezes em "Silhuetas" - aberta a partir desta quinta-feira (14) na Galeria Terra Brasilis.
Tendo como ponto de partida marcos arquitetônicos e formas do corpo, o trabalho percorre composições que trazem à tona uma cidade em presença sensível, revelada por silhuetas que transitam entre o real e o imaginário.
Para a contemplação das obras, os visitantes vão se deparar com experiência visual em uma ambientação que culmina no pertencimento por obras que revelam cidades silenciosas e personagens anônimos.
Presença, identidade e permanência serão pontos de reflexão para o público
SERVIÇO
"Silhuetas", mostra individual do artista Edson Menezes
Quando: abertura nesta quinta-feira (14), às 18h
Onde: Galeria Terra Brasilis - Av. 17 de Agosto, 2640, Casa Forte
Acesso gratuito
Informações: (81) 9 9479-2561