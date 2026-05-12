Ter, 12 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ARTE

"Silhuetas": exposição de Edson Menezes entra em cartaz na Terra Brasilis

Abertura da mostra acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 18h

Reportar Erro
Exposição de Edson Gomes, "Silhuetas", será aberta nesta quinta-feira (14)Exposição de Edson Gomes, "Silhuetas", será aberta nesta quinta-feira (14) - Foto: Galeria Terra Brasilis/Divulgação

A relação entre arquitetura, memória urbana e figura humana é mote da exposição individual e com visitação gratuita, do artista Edson Menezes em "Silhuetas" - aberta a partir desta quinta-feira (14) na Galeria Terra Brasilis.

Tendo como ponto de partida marcos arquitetônicos e formas do corpo, o trabalho percorre composições que trazem à tona uma cidade em presença sensível, revelada por silhuetas que transitam entre o real e o imaginário.
 

Leia também

• Exposição gratuita comemora 50 anos de carreira de Victor Biglione

• Shopping Guararapes recebe exposição inédita com camisas históricas de Copas do Mundo



Para a contemplação das obras, os visitantes vão se deparar com experiência visual em uma ambientação que culmina no pertencimento por obras que revelam cidades silenciosas e personagens anônimos.

Presença, identidade e permanência serão pontos de reflexão para o público

SERVIÇO
"Silhuetas", mostra individual do artista Edson Menezes
Quando: abertura nesta quinta-feira (14), às 18h
Onde: Galeria Terra Brasilis - Av. 17 de Agosto, 2640, Casa Forte
Acesso gratuito
Informações: (81) 9 9479-2561

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter