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Famosos Silicone e 6 refeições por dia: saiba como Ruivinha de Marte alcançou "shape absurdo" Cantora passou a estrelar campanhas de academias e suplementos após superar a marca dos 43 kg com musculação intensa

Completamente diferente do que era conhecida, Ruivinha de Marte tem chamado cada vez mais atenção pelo “corpaço” que vem exibindo nas redes. E não pense que foi fácil chegar ao nível que a cantora e humorista alcançou.



Quem viu Anny Bergatin, nome de batismo dela, na época em que ela fazia par com Cremosinho, talvez não a reconheça facilmente hoje. A transformação visual, que incluiu a realização de procedimentos estéticos, contou ainda com reeducação alimentar e musculação, com uma rotina de treinos intensos.





Ruivinha de Marte chegou a pesar 43 kg — Foto: Reprodução/ Instagram

E, desde o início da mudança, ela já ganhou mais de 20 kg, com os músculos e curvas já aparentes quando posta uma foto de biquíni. O que chega a ser impressionante, dado que ela chegou a pesar 43 kg. “Para quem zombava de mim, vai tomando”, disse ela, rebatendo os comentários que chegou a receber.

Com a dedicação aos treinos, a garota passou a estrelar campanhas publicitárias para academias e suplementos alimentares, reforçando a sua nova fase. E não para por aí: ela já começou a se aventurar pelo universo do fisiculturismo.





Em entrevista à revista Quem, Ruivinha afirmou que, entre os procedimentos estéticos realizados, estão uma harmonização facial, plásticas no nariz, na boca e no queixo e ainda colocou próteses de silicone nos seios.

Ela comentou sobre ter colocado as próteses em outubro do ano passado: “Logo depois que fiz os procedimentos no rosto, fiquei pensando em pôr silicone, mas, até então, não tinha coragem. Mas fui me preparando até que o dia chegou. Estou amando muito meus seios, apesar de receber muitas críticas por ele ser tão grande para mim. Estou amando e não me arrependo”.





Ruivinha de Marte transformou seu visual radicalmente — Foto: Reprodução/Instagram

A transformação no corpo é perceptível para os seguidores que acompanham Ruivinha. “Caraca, mulher, cada dia que passa você fica mais gata! Que evolução”, disse uma internauta. “A transformação corporal mais incrível que já vi. Simplesmente surreal. Ela já era linda, ficou perfeita”, apontou outro. “Tem que mudar (o nome) pra Ruivona de Marte”, brincou um terceiro.

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