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Famosos Silicone e fase de "moldar" o corpo: como mãe de Virginia ficou "gata" e impressionou até os filhos Família da influencer a elogia pelo visual mais 'jovial' que teria alcançado com procedimentos: 'Daqui a pouco começo a ficar mais velho que ela', diz filho

Entre um registro e outro por aqui ou uma produção com mais pele à mostra acolá, internautas tem procurado ver melhor o resultado dos recentes procedimentos estéticos realizados por Margareth Serrão — mãe de Virginia Fonseca e cada vez mais presente no universo da influência digital.



Ela, entretanto, ainda não mostrou isso por completo. Até porque faz cerca de um mês que passou por um combo de cirurgias, que resultou em uma transformação física significativa e que tem chamado a atenção até mesmo dos próprios filhos.

Na família de Margareth, só elogios: o filho dela, William Gusmão, e a esposa comentaram em seu Instagram que a influencer está com um visual cada vez mais jovial.





Mãe de Virgínia Fonseca, Margareth Serrão mostra antes e depois de cirurgia // Instagram/Reprodução

“Já já a vi umas duas vezes. Está bonitona a danada, tá bonitona. A bicha tá bonita, sempre foi bonita, mas agora tá gata demais. Estou começando a ficar preocupado, daqui a pouco começo a ficar mais velho que ela. Do jeito que ela está indo, daqui a pouco bate os 20 (anos) e a gente fica aí com a carcaça de 40", disse ele.

O conjunto de intervenções, no caso, incluiu abdominoplastia, lipoaspiração nas pernas com transferência de gordura para os glúteos, além de lipoaspiração nos braços e a colocação de próteses de silicone nos seios. Durante o mesmo procedimento, sob anestesia geral, ela também optou por realizar uma intervenção facial, ampliando o alcance das mudanças estéticas.

Um mês depois, a mãe de Virginia segue com cuidados, obviamente. “O pós-cirúrgico é tão importante quanto a cirurgia. Então não pensa você que fez a cirurgia e acabou, não. O pós-operatório vai poder moldar, modelar (o corpo) e tirar aqueles trem, aqueles resíduos. Principalmente tem que cuidar disso”, disse ela enquanto fazia uma das sessões de fisioterapia.

Esse período costuma incluir sessões de drenagem linfática, uso de cintas e restrições físicas que ajudam a evitar complicações. São justamente esses cuidados que influenciam na definição dos contornos, contribuindo para um resultado mais natural.

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