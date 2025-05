A- A+

DIA DOS NAMORADOS Silva se apresenta no Recife no Dia dos Namorados; veja detalhes do show Cantor e compositor traz repertório de "Encantado" ao palco do Teatro RioMar

Na data mais romântica do ano - o Dia dos Namorados - o cantor Silva se apresenta no Recife com o show "Encantado", o seu álbum de músicas inéditas, todas falando de amor, no Teatro RioMar, no Pina, Zona Sul do Recife. A apresentação fará parte da oitava edição do projeto "Amor & Música RioMar".

A apresentação está prevista para começar às 20h e os ingressos podem ser adquiridos através do app do RioMar Recife, no valor de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira).

O álbum

Do alto dos seus 35 anos, Silva celebra o amor em sua totalidade no álbum "Encantado". Segundo o cantor, neste trabalho, ele deixa de lado a dificuldade em assumir que canta sobre o amor e se assume como um cantor romântico.

Músicas como “Girassóis”, “Abram Alas”, “A Hora Mais Bonita”, “Vou Falar de Novo”, “Já Era”, “Gosto de Você”, “Oito Segundos”, “Carmesim” e “Arrebol”, entre outras, fazem parte do disco e se revezam para compor o repertório do show do álbum “Encantado”.

Como surgiu

"Encantado"

O sucesso de sua carreira lançou Silva em uma espiral que o tirou de seu eixo, impondo uma rotina de, muitas vezes, seis shows em um fim de semana. Algo que só se aprofundou com o “Bloco do Silva”, lançado em 2019 e que rodou o Brasil, desviando de algo que era central em sua vida: a composição.



A ficha sobre a necessidade de reencontrar seu rumo caiu em 2022, em um cenário improvável: o camarote da Marquês de Sapucaí.

Silva se sentiu deslocado e questionou o que estava fazendo de sua carreira. Até que começou o desfile campeão da Grande Rio, cujo enredo naquele ano era dedicado a Exu. Aquele encantamento se materializou na mente dele em um nome: “Encantado”.



Uma ideia que tinha a ver com seu deslumbramento com o desfile; com o significado sagrado do encantamento nas religiões de matriz africana; e mesmo com a poesia cotidiana de quem diz “encantado” ao conhecer alguém.



Silva buscava reencantar-se e reapresentar-se ao público, pelo caminho que desde sempre foi o que mais deu sentido a ele: a música.



SERVIÇO

Silva apresenta o show "Amor e Música"

Quando: 12 de junho, às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife - Piso L4 do RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) à venda no app do RioMar Recife e no site Uhuu e na bilheteria do Teatro RioMar

Mais informações no Instagram @riomar_recife

