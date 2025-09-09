Ter, 09 de Setembro

POLÊMICA

Silva se pronunciou sobre polêmica e brincou: ''vou tentar falar só com meu terapeuta''

O artista teve vídeos viralizados após comentar sobre Virginia Fonseca, Luísa Sonza e Serginho Groisman

O cantor Silva fez comentários bem-humorados sobre a recente polêmica O cantor Silva fez comentários bem-humorados sobre a recente polêmica  - Foto: Jorge Bispo/Divulgação

O cantor Silva se pronunciou após ter vídeos viralizados nas redes sociais. O artista, que subiu no palco do Festival Vibrar, em Brasília, no último domingo (7), compartilhou opiniões polêmicas sobre personalidades brasileiras, como Virginia Fonseca, Luísa Sonza, Serginho Groisman e Paula Lavigne

Nesta terça-feira (9), Silva falou pela primeira vez sobre o ocorrido por meio do seu perfil no X (antigo Twitter). Bem-humorado, o artista capixaba comentou que em outra oportunidade vai procurar resolver as questões numa sessão de terapia invés de dividir todos os pensamentos com o público. 

''Da próxima vez vou tentar falar só com meu terapeuta'', brincou Silva, no X. 

Ainda comentando o ocorrido na rede social, Silva expressa uma indireta supostamente para a influenciadora Virginia Fonseca. Em um dos momentos virais, Silva criticou a apresentadora por enganar seus seguidores através da promoção de jogos de aposta. 

''Pra V. [Virginia], que ganha com a desgraça alheia é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta'', argumentou o capixaba. 


Para encerrar o assunto, Silva confirmou a intenção de seguir com covers nos seus shows de verão e ''convidou'' Luísa Sonza, Serginho Groisman e Paula Lavigne para acompanhar a apresentação. 

''Dito isso, nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho. Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra'', finalizou o cantor. 

