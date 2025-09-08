A- A+

Polêmica Silva dispara críticas contra Virginia Fonseca, Luísa Sonza e Serginho Groisman em show Falas polêmicas ocorreram durante a apresentação do cantor no Festival Vibrar, em Brasília

Silva soltou o verbo durante seu show no Festival Vibrar, em Brasília, neste domingo (7). Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, o cantor xinga a influenciadora Virginia Fonseca, dá uma alfinetada em Luísa Sonza e critica Serginho Groisman.

Em um de seus discursos, Silva acusou Virginia Fonseca de enganar seus seguidores ao promover jogos de aposta. “Eu vou falar vários ‘vai se f****’ hoje... Vai se f**** Virginia, também. Garota escrota, mano. Era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm, entendeu?”, disparou.

o Silva grandão e sem medo xingando a Virgínia de escrota no show dele kkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/S8AwMz2mOz — Matheus (@matheuscaseca) September 8, 2025

Visivelmente irritado, o capixaba demonstrou seu descontentamento com o mercado musical brasileiro. "Na moral, não dá mais, galera. Eu não vou ficar aqui fazendo o tipo 'sou um cantorzinho de MPB que faço musiquinhas para vocês ouvirem na Bahia'. Amo vocês, obrigado por essa noite", disse.



Ao falar sobre patrocínio do agronegócio recebido por artistas, Silva alfinetou Luísa Sonza. “Quem tá afim de fazer música no Brasil sem dinheiro do Agro? Eu não tenho dinheiro do Agro. Eu não sou Luísa Sonza. Eu não tenho dinheiro do Agro na minha carreira, eu comecei do zero”, falou.

Nem o apresentador do programa “Altas Horas”, da TV Globo, escapou da língua afiada do músico. “Serginho Groisman me chama para o programa dele só para cantar música dos outros. Nunca me chama para cantar minha música. E assim, não vou. Já deu, galera. Já deu”, finalizou.

