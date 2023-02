Silvana Salazar vai receber título de cidadã recifense nesta quarta-feira

A- A+

Nome bastante conhecido nas festas e eventos do Recife, a cantora Silvana Salazar vai receber, no dia 2 de fevereiro, o título de cidadã do Recife, comenda entregue pela Câmara Municipal do Recife. A sessão solene irá acontecer, no Plenário da Casa de José Mariano, às 16h. O autor do requerimento é o vereador Chico Kiko (PP).

Na justificativa para a entrega da honraria, o parlamentar destacou a trajetória de Silvana Salazar. “Participou de um dos maiores programas de calouros do Brasil: o quadro 'Mulheres que Brilham', do Programa Raul Gil, no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), onde foi comparada a grandes talentos nacionais, como Daniela Mercury e Ivete Sangalo. Ademais, Silvana Raquel já trabalhou com nomes como Luís Caldas, Márcio Vitor, Paulinho Andrade, Mano Goés e Cezinha, além de já ter recebido convites para ingressar em bandas consagradas como Timbalada, Cheiro de Amor e Magníficos”, contou.

O parlamentar também disse que a artista tem uma forte ligação com Pernambuco, em especial com o Recife. "Consolidou-se no cenário artístico pernambucano. Com aproximadamente 30 shows no mês, tornou-se uma das artistas mais disputada do Recife. Silvana, hoje, é conhecida como a Rainha dos Casamentos, pois se apresenta em muitas cerimônias matrimoniais. Ela também canta em festas de formaturas, aniversários, eventos privados e corporativos, boates, eventos esportivos, sociais e culturais”, complementou.

O vereador Chico Kiko ainda salientou o carinho da artista pela capital pernambucana. “Além de cantar nos principais eventos do Estado e ser uma grande representante da música pernambucana, a artista gravou dois DVDs na capital pernambucana, em 2019, no Catamaran, e no ano passado, no Armazém 14, no Bairro do Recife”, finalizou.

