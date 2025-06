A- A+

A cantora Silvânia Aquino, uma das vocalistas da banda Calcinha Preta, confundiu a bandeira de Pernambuco com a de time de futebol.



O momento foi registrado na última sexta-feira (27), em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, durante programação de São João, e repercute nas redes sociais.



A situação aconteceu enquanto Silvânia dividia o palco com o cantor Bell Oliver, durante o dueto da música "Sou assim, não vou mudar".



Um fã jogou a bandeira pernambucana no palco, e Bell a pegou, chamando a colega para segurá-la junto com ele.



"Nós amamos vocês", declarou Bell ao público, enquanto ambos seguravam a bandeira, que estava, inicialmente, de cabeça para baixo.

Ao perceberem, o cantor Bell ajustou a posição da bandeira. Foi quanto Silvânia Aquino fez o comentário que viralizou:

"Eu não sei, porque eu sou corintiana. Eu não sei pegar nisso aqui, não", afirmou.

Em seguida, Bell, que é alagoano, disse algo no ouvido da cantora. Na sequência, Silvânia, que é natural de Aracaju, respondeu:



"É a bandeira de Pernambuco. Quais os times de Pernambuco? Não sei, sou corintiana". A cantora se vira para as pessoas ao lado do palco e pergunta se está errada.

Após o fim da canção, Bell deixou o palco e quem entrou foi a também vocalista O'hara Ravick, natural de Pernambuco. Ela esclareceu para o público: "É de Pernambuco, gente".

Silvânia, então, enrolou a bandeira nas costas e reafirmou seu carinho pelo público pernambucano:



"Pernambuco, eu só gosto de vocês. Eu gosto de vocês. Time, eu sou Corinthians, sou Timão", disse Silvana. As cantoras seguiram o show com a música "Novo namorado".

Cantora Silvânia Aquino confundiu a bandeira de Pernambuco com a de um time de futebol | Foto: YouTube/Reprodução

Antes de continuar a apresentação, Silvânia entregou a bandeira para O’hara dizendo: "Você é pernambucana. Vá lá, vá lá". A colega respondeu: "Com muito orgulho", beijou a bandeira e a devolveu para a plateia.

Depois, Silvânia comentou novamente o assunto: "Do povo, eu gosto. Do povo, eu gosto".



Silvânia Aquino integra a banda Calcinha Preta desde 2000 e já gravou projetos especiais em Pernambuco, como o DVD "Calcinha Preta - Ao Vivo no Recife", lançado em 2008.



Entre as canções marcantes do álbum interpretadas pela cantora estão "Por Que Tocou Meu Coração", que contou com a participação de Fábio Jr., e "Hoje à Noite", dueto com o também vocalista da banda Daniel Diau.

