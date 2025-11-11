A- A+

SAÍDA Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta: "No meu coração só tem amor" Vocalista enalteceu a história construída num dos maiores grupos do forró brasileiro

A cantora Silvânia Aquino, de 52 anos, anunciou, na noite dessa segunda-feira (10), seu desligamento da Banda Calcinha Preta.

Em nota publicada nas redes sociais, ela enalteceu a história construída num dos maiores grupos do forró brasileiro, que segue agora formado por Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick.

"Ao longo desses anos e anos, contruí amizades, vivi momentos inesquecíveis e aprendi que a vida nos ensina de várias formas a agir, a pensar, a sentir", começou.

"Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público", completou, em trecho da nota.

Segundo Silvânia, o desligamento da banda foi em "comum acordo". Ela esclareceu, ainda, que a carreira continuará.

"A história não para por aqui", disse a artista.

"No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido", agradeceu Silvânia.



Confira o pronunciamento completo abaixo:

Trajetória na banda

Silvânia chegou à banda em 2000, até deixar o grupo pela primeira vez em 2016, para formar o Gigantes do Brasil ao lado de Paulinha Abelha e Daniel Diau, ex-colegas de Calcinha Preta.

Um ano depois, formou a dupla Silvânia & Paulinha. Foi somente em 2018 que ambas voltaram ao Calcinha Preta, onde Silvânia permaneceu até agora.

Paulinha Abelha morreu em 2022, vítima de uma infecção no sistema nervoso, e foi substituída por O’hara Ravick.



