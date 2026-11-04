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Artes Plásticas "Silvas e Selva", nova exposição do pintor Roberto Ploeg no Recife, reverencia o povo brasileiro Com abertura neste sábado (7), das 15h às 18h, mostra do holandês radicado em Pernambuco ficará em cartaz até 19 de dezembro no Instituto Ploeg, no bairro da Boa Vista

Ao longo dos 35 anos, junto a família no Sítio Ouro Verde, na área rural de Olinda, o pintor holandês Roberto Ploeg, radicado em Pernambuco desde 1979, observa e interage com a comunidade do seu entorno, acompanhando o crescimento de árvores e crianças e também o avanço da urbanização e da organização comunitária. Esse cenário é fonte de inspiração para sua nova exposição “Silvas e Selva”, com abertura marcada para o próximo sábado (7), no Instituto Ploeg, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

A mostra reúne 23 pinturas a óleo que retratam moradores e a natureza da região, quase todas produzidas em 2026, com exceção de uma obra de 2020. “Fila do Cosme e Damião”, que retrata a comunidade, particularmente as crianças, foi destacada pelo pintor. “Tenho a ideia de mostrar o meu amor pelo Brasil através do retrato, tentando dar uma imagem do país através da figura humana”, explica o artista, que reverencia o país que escolheu morar.

“Gosto do povo brasileiro que me acolheu tão bem. Conheci o Brasil a partir do meio popular. Está aí meu primeiro e definitivo amor. Sou impactado pela natureza brasileira tão exuberante, diria até barroca, sobretudo quando iluminada pela luz tropical que cria contrastes e cores fortes”, detalha Ploeg.

“Silvas e Selvas”

Desde que se estabeleceu com a família no Sítio Ouro Verde, o pintor tem desenvolvido projetos sociais com a comunidade, sobretudo com crianças e mulheres. A comunidade já foi retratada em uma outra exposição intitulada “Nativos”. “No fundo, eu volto para o mesmo assunto, chamando agora de ‘Silvas’ cada um e cada uma com sua estrela brilhando”, detalha Ploeg.

A “selva” é como o artista nomeia o sítio onde vive. “Procuramos cuidar desse pedaço de terra em comunhão com o povo da região, particularmente, das comunidades vizinhas que se formaram nos últimos 20 anos. São os Silvas. Melhor eu dizer as Silvas, pois pinto mais as mulheres e as meninas, que, assim percebo, são o motor que faz a vida rodar na periferia”, reflete.

Ciclo natural

O ciclo da vida humana e natural está sempre presente no olhar do pintor. “O encantamento de ver de perto, praticamente durante uma geração inteira, gente e árvores nascerem, crescerem e morrerem, pois tudo é transitório, me fez ser pintor. Esta exposição é uma pequena mostra dessa minha vida de artista no meio das Silvas e da Selva”, conta.

“O povo do Brasil é, no fundo, todo originário da selva, do ‘silva’ em latim. Então, é um povo do mato, um povo que respeita e convive bem com a natureza. A exposição tem isso, tem árvores que eu vi crescer, tem gente que também vi crescer e gente que vi morrer também. A vida é transitória, mas para mim é uma grande graça acompanhar a vida da natureza e das pessoas aqui. E essa experiência me fez ser pintor, porque eu pinto o que amo e tento fazer isso dando um olhar para o mundo que me cerca”, define.

A mostra reúne 23 pinturas a óleo que retratam moradores e a natureza do entorno do sítio onde vive o artista | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Sobre o pintor

Natural da Holanda, Roberto Ploeg nasceu em 1955, em Valkenburg aan de Geul. Veio para o Recife em 1979, para um mestrado em Teologia da Libertação. Ao lado da esposa, Eliana, também formada em teologia, trabalhou muitos anos com Comunidades Eclesiais de Base e Pastorais Populares no Nordeste brasileiro.

Quando a Igreja Católica ganhou uma direção conservadora e desmontou as estruturas da Igreja dos Pobres no final dos anos de 1980, fundou ONG's para dar continuidade aos processos de educação popular, onde atuam até hoje como ativistas sociais. Mora em Olinda desde 1988, onde conheceu a turma do Atelier Coletivo na casa de Baccaro. Após estudos em Olinda e Recife, desde 1996 se dedica profissionalmente à pintura e participa de exposições coletivas, tendo apresentado uma dezena de exposições individuais.

Há dois anos fundou o Instituto Ploeg para formação artística e eventos culturais, em um casarão secular na Boa Vista, que também guarda o seu acervo.

SERVIÇO:

Exposição “Silvas e Selva”, de Roberto Ploeg

Quando: sábado (7), das 14h às 18h (abertura)

Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, nº 190, Boa Vista

Visitação: de terça-feira a sábado, das 9h às 16 horas, até 19 de dezembro

Entrada franca

Informações e acesso ao catálogo virtual: (81) 99961-5489

Instagram: @atelier_ploeg e @institutoploeg

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