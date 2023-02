A- A+

Política Cultural Silvério Pessoa participa, em Brasília, do Fórum Nacional de Secretários de Cultura Encontro é realizado nesta segunda (6) e terça-feira (7), e discute a retomada do MinC, a formalização do Fórum, a Conferência Nacional de Cultura e a execução das Leis Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc 2

Silvério Pessoa, secretário de Cultura de Pernambuco, está em Brasília para particpar, nesta segunda (6) e terça-feira (7), do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. A programação do evento tem como pautas principais a retomada do MinC, a formalização do Fórum, a Conferência Nacional de Cultura e a execução das Leis Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc 2. A programação se encerra com um encontro com a ministra de Cultura do Brasil, Margareth Menezes.

“O Ministério da Cultura surge com esse caminho de esperança e de perspectiva de cada vez mais a cultura do nosso povo, em suas várias linguagens, ser valorizada. Na ocasião os secretários vão debater sobre esta retomada e o recomeço do MinC, algo que foi extremamente esperado e que, ao meu ver, fortalece cada vez mais a cultura do povo de um país. Um povo forte é aquele que tem a sua cultura valorizada e fortalecida”, destaca Silvério Pessoa.

Políticas culturais em pauta

Nesta segunda-feira (6), a reunião ocorre no Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), para discutir os desafios das políticas públicas para 2023 e o papel do Fórum na reconstrução do MinC. Haverá ainda a apresentação da proposta de formalização do Fórum Nacional, em parceria com o Consed. Por fim, será elaborado um documento com as propostas a serem encaminhadas para a ministra Margareth Menezes.

Durante o Fórum, Silvério Pessoa apresenta duas propostas que são base da atual gestão da Secretaria de Cultura de Pernambuco. “Primeiro vamos ouvir o subúrbio, as periferias, porque existe uma fértil produção cultural na área do hip-hop, do cinema, do podcast, da dramaturgia, da culinária, da dança, do skate e da tatuagem, daquilo que está em torno e muitas vezes fortalece o centro”.

A segunda proposta é promover a caravana da cultura pelo interior do Estado, descentralizando a política cultural. Com isto, será possível dar acesso àqueles que não conseguem obter recursos públicos de incentivo à cultura. “Uma caravana que tenha como princípio básico a formação, a questão de cada vez mais capacitar e habilitar, uma função pedagógica da cultura criativa por parte do Estado. E da emancipação e protagonismo dos mestres e mestras, aqueles que estão na ponta, na Zona da Mata, Agreste e Sertão, para que possam ter ideias criativas e viverem da sua arte”, revela o secretário de Cultura de Pernambuco.

Silvério Pessoa também destaca a expectativa pelo reencontro com Margareth Menezes, artista com quem já dividiu o palco. “Acredito que vai ser um encontro com esse teor informal, e vai ter muita coisa pra gente aprender junto aos outros secretários para fortalecermos a nossa caminhada na nova gestão da Secult-PE”, comemora o secretário.

Serviço:

Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

Segunda (6) e terça-feira (7)



Programação:

Segunda-feira (6)

Local: Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed (Ed. Boulevard Center Sala 501 - Centro, Brasília - DF)

9h às 10h - Café de Boas Vindas

10h - Abertura e apresentação das pautas

10h30 às 12h - Os desafios das políticas públicas para 2023 e o papel do Fórum na reconstrução do Minc

- Conferência Nacional de Cultura, Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2

12h - Foto oficial

12h30 às 14h - Intervalo de Almoço



14h - Apresentação da Proposta de Formalização do Fórum Nacional

- parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)

Convidados:

Vitor de Angelo - presidente do Consed

Nilce Costa - Diretora Institucional do Consed

Dr Evandro Borges - Assessor Jurídico do Consed

15h às 18h - Carta de Brasília e preparação para a agenda com a ministra Margareth Menezes e equipe

Terça-feira (7)

Local: Ministério da Cultura

13h30 - Reunião com a ministra da Cultura do Brasil Margareth Menezes

16h30 - Encerramento

