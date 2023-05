Silvero Pereira interpreta Belchior em única apresentação, no Recife; saiba mais

A- A+

O artista cearense Silvero Pereira segue em turnê pelo Brasil cantando sucessos de seu ídolo e conterrâneo no show "Silvero interpreta Belchior". No dia 04 de junho (domingo), às 18h, o intérprete sobe ao palco do Teatro Luiz Mendonça para “amar e mudar as coisas”.

Entoadas por Silvero, as canções de Belchior ganharam conotações sensoriais, sociais e políticas diferentes, vindas da vivência de outro rapaz latino americano, nascido em Mombaça, e que driblou a fome e a sede através da arte. Unidos pela música, os dois cearenses se “encontram” em um show orgulhosamente nordestino.

Silvero estudou a obra completa de Belchior para compor o roteiro e dramaturgia do show, e apostou em canções compostas em diferentes épocas do artista, como “A hora do almoço”, “Pequeno Mapa do Tempo” e “Paralelas”, os clássicos “A palo seco”, “Toda suja de batom”, “Como nossos pais” e “Alucinação”.

Belchior é, sem dúvidas, uma das maiores referências artísticas de Silvero Pereira, e realizar o tributo tem sido um de seus principais projetos. Em 2022, só em Fortaleza, o artista levou mais de 4 mil pessoas ao teatro. Neste ano, a turnê seguirá com apresentações nas cidades do Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Itaquera, Santos, Guarulhos, Jundiaí, Florianópolis, Curitiba, Salvador, Palmas e Recife.

“Pernambuco já virou a minha segunda casa. Tenho grandes amigos nesta terra tão rica, que respira e emana cultura pelos quatro cantos do estado. Trazer este espetáculo para o Recife será uma verdadeira celebração, primeiro por ser sempre muito bem recebido pelo público; segundo, por cantar Belchior, um conterrâneo que tanto me identifico e representa tanto a força do nordestino e do brasileiro”, comenta o cantor.

A banda que acompanhará Silvero é formada pelos músicos Caio Castelo (guitarra), Dândara Marquês (baixo), Joana Lima (teclado), Vladya Mendes (bateria) e Rochanna Farias (sax). Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 80, e podem ser adquiridos pelo site Ingresso Digital ou diretamente na bilheteria do Teatro Luiz Mendonça.

SERVIÇO

Show "Silvero interpreta Belchior"

Quando: 04 de junho, às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu

Ingressos: A partir de R$ 40 no site Sympla ou na bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 12 anos

