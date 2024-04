A- A+

reality Silvero Pereira, "o Bode", vence a quarta temporada do The Masked Singer Ator já havia sido citado em outras edições do reality, mas só agora participou do programa

O Bode foi o grande campeão da quarta temporada do programa The Masked Singer Brasil, dominical da Globo comandando por Ivete Sangalo. A final do reality aconteceu neste domingo (6). Quem estava escondido por trás da máscara era o ator Silvero Pereira, que já havia sido citado em outras edições do programa.



A decisão do The Masked Singer Brasil teve como finalistas o Bode, a Sereia Iara e a Preguiça. A atriz Evelyn Castro estava por baixo da fantasia da Sereia Iara. Já a Preguiça foi trajada pela atriz e cantora Ludmillah Anjos, Crystal da série “Encantado’s”.

Campeão

“Fiquei muito feliz com o convite, justamente por conta de já ter sido citado nas outras temporadas e por achar o programa muito divertido e artístico. Sempre me vi como um possível participante e dessa vez foi maravilhoso estar no elenco”, declarou Silvero sobre finalmente participar do The Masked Singer Brasil.

O ator conta que houve uma intensa preparação para encarar o desafio.“Eu aproveitei ao máximo as aulas de preparação vocal realizadas pela equipe do programa e também intensifiquei meus treinos de crossfit e aeróbicos para poder dar conta do peso e resistência dentro da fantasia”, contou Silvero, que destacou os maiores desafios da temporada.

Após a participação no reality, Silvero declarou que pretende levar aos palcos o repetório que cantou no The Masked Singer Brasil, para que o público tenha a oportunidade de vê-lo cantar essas canções de "cara limpa".



“Tenho meu show ‘Silvero Interpreta Belchior’ que está circulando o Brasil e que, em junho, será lançado um álbum de 5 músicas desse show. Também pretendo apresentar um show com o repertório do Bode pra que o público me veja cantando sem a fantasia. E para 2025 estou em processo num tributo a Ney Matogrosso”.

