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Reencontro Silvia Abravanel acha cobra de estimação no ralo do banheiro após cinco meses: 'ela é um neném' Segundo a apresentadora, jiboia chamada Johnny sumiu em janeiro

Um reencontro inesperado de uma famosa com seu pet incomum viralizou nas redes sociais. A apresentadora Silvia Abravanel usou seu perfil para compartilhar que finalmente achou sua cobra de estimação perdida há cinco meses: uma jiboia legalizada chamada Johnny.



A cobra foi resgatado após passar cerca de cinco meses desaparecida, mas ela seguia dentro de casa, onde foi encontrada. Silvia relatou sobre o resgate em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (17).

Segundo a apresentadora, Johnny sumiu em janeiro e, desde então, a família não sabia de seu paradeiro. A a cobra reapareceu dentro do ralo do banheiro do quarto da filha, Amanda. Ela disse que a família já acreditava que o animal tivesse saído da propriedade.

Uma manutenção realizada no sistema de esgoto da residência teria sido a oportunidade da cobra deixar o terrário para circular pela tubulação da casa.

"Eu achei que ela estava lá no Amazonas, de onde ela é, mas ela estava aqui. Eles estavam limpando as caixas de esgoto da minha casa em janeiro e deixaram o recinto aberto. A cobra foi dar um passeio pelo esgoto da casa", disse.

No vídeo compartilhado por ela, um homem usando luvas de proteção retira a jiboia do ralo e leva o animal de volta ao terrário, para comemoração da apresentadora. "Graças a Deus. Estou feliz da vida porque ela é um neném. Eu tenho um carinho muito grande pelo Johnny", afirmou.

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