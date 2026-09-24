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celebridades Silvia Massari faz diamante de cinzas de Guto Graça Mello e fios de seu cabelo Material tem o carbono isolado e submetido a altas temperatura e pressão para se tornar a joia

A atriz Sylvia Massari recebeu nesta semana uma joia produzida a partir das cinzas do marido, o produtor musical Guto Graça Mello, morto em maio deste ano, aos 78 anos. O diamante também foi feito com fios de cabelo de Sylvia, como uma forma de representar a história construída pelo casal ao longo de mais de três décadas.

O processo, realizado pela empresa brasileira The Diamond, leva cerca de 100 dias e tem custo a partir de R$ 3.890, a depender da quantidade de pedras e tamanho da joia.

— Demos a sugestão (de também usar o cabelo dela) e ela amou a ideia. É comum fazer a pedra também com cabelo de quem ainda não faleceu. É o Diamante de Celebração — explica uma representante da marca ao Globo.

Além do diamante entregue à atriz, outras três pedras foram produzidas com parte das cinzas de Guto. Elas foram destinadas às filhas do produtor e a uma sobrinha.

— A emoção é muito grande — disse a atriz, ao receber a joia.

Guto Graça Mello morreu em 5 de maio de 2026, no Rio de Janeiro. Sylvia e o produtor viveram juntos por mais de 30 anos, sendo 26 deles casados.

Como é feito o diamante com cinzas

A produção do diamante memorial utiliza o carbono presente nas cinzas. O material passa por um processo realizado em ambiente controlado, no qual são reproduzidas condições de pressão e temperatura necessárias para a formação da pedra

O prazo informado para a produção da joia é de aproximadamente 100 dias. O serviço custa a partir de R$ 3.890, com o valor variando de acordo com o processo e as características escolhidas para a pedra.

O nome do homenageado fica gravado na caixa entregue pela empresa.

Segundo a empresa, uma análise minuciosa da composição gera uma impressão digital química exclusiva, que dá origem ao certificado de autenticidade. Depois de isolado, o carbono das cinzas, pelos ou cabelos é isolado da amostra e convertido em grafite puro.

Então é colocado sob alta pressão e temperatura, um processo chamado de HPHT, que transforma o grafite em diamante.

Outras celebridades também transformaram cinzas em joias

A The Diamond também produziu recentemente joias a partir das cinzas de outras personalidades, como a cantora Preta Gil e Débora Maia, mãe das atrizes Mel Maia e Yasmin Maia. A empresa também fabricou para o apresentador Márcio Garcia um diamante feito a partir dos pelos de seu cachorro, Dogo.

Em uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, a empresa mostrou como o processo é feito no laboratório.

A trajetória de Guto Graça Mello

Graça Mello produziu mais de 500 discos em cinco décadas de carreira, para praticamente toda a MPB, de João Gilberto e Tom Jobim a Xuxa e Padre Marcelo Rossi (“só o Chico Buarque nunca me chamou”, ressentia-se ele, em entrevista ao Globoem 2024).

E entrou para a história por ter composto o tema original do programa Fantástico, com Boni (o então diretor geral da Globo) como letrista — a melodia chegou para ele na noite de 23 de dezembro de 1972, no silêncio da Maternidade Clara Basbaum, em Botafogo, ao violão, diante do berço da filha recém-nascida.

Filho dos atores Stella Graça Mello e Octávio Graça Mello, Guto nasceu em 29 de abril de 1948 e abandonou o curso de Arquitetura na UFRJ para se dedicar à música, começando a compor em 1960. Com Mariozinho Rocha, escreveu canções gravadas por nomes como Elis Regina e Nara Leão.

Antes de se firmar na TV, viveu no exterior e fez parte do grupo Vox Populi. No retorno ao país, começou a trabalhar na Globo em 1972, como produtor musical do programa “Viva Marília”, de Marília Pêra. No ano seguinte, assinou sua primeira trilha sonora de novela, “Cavalo de Aço”, ao lado de Nelson Motta.

A partir daí, fez para a Som Livre (gravadora da TV Globo) as trilhas de sucessos como “Gabriela”, “Pecado Capital”, “Saramandaia” e “Estúpido Cupido”. Foi em “Gabriela” que, além de encomendar a abertura a Dorival Caymmi, Graça Mello incluiu a música “Alegre Menina”, musicada por Dori Caymmi a partir de um poema de Jorge Amado, um dos primeiros sucessos de Djavan.

Guto Graça Mello atravessou a história da Som Livre de várias maneiras: entre elas, como a pessoa que disse a João Araújo, presidente da gravadora, que ele tinha a obrigação de gravar um disco da banda do filho, Cazuza, o Barão Vermelho. E também como o homem com a missão tida como impossível: a de fazer da apresentadora infantil Xuxa uma cantora.

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