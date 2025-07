A- A+

internacional Sílvia Pérez Cruz e Salvador Sobral abrem no Recife turnê inédita no Brasil No show "Sílvia & Salvador", cantores ibéricos celebram laços afetivos cantando juntos

A espanhola Sílvia Pérez Cruz e o portguês Salvador Sobral trazem ao Brasil um projeto em conjunto. Recife será a primeira parada do show "Sílvia & Salvador", que ocorre no Teatro RioMar no dia 8 de agosto, às 21h.

Baseado no recém-lançado álbum que dá nome ao espetáculo, o repertório ressalta a conexão afetiva e artística entre os dois artistas. As composições inéditas são de autoria de nomes como Jorge Drexler, Luísa Sobral, Lau Noah e Dora Morelenbaum.

As canções, assinadas por amigos da dupla, falam de encontros, delicadezas e partilhas. Sílvia e Salvador sobem ao palco acompanhados pelos músicos Dario Barroso (guitarra), Sebastià Gris (guitarra, banjo e bandolim) e Marta Roma (violoncelo).



Depois da capital pernambucana, o show segue para A turnê nacional segue para Brasília (12/08, Teatro Nacional), Rio de Janeiro (13/08, Teatro Riachuelo), Franca (14/08, Sesc Franca) e encerra com duas noites em São Paulo (16 e 17/08, Sesc Vila Mariana). A realização é da MPB Produções.

Serviço:

"Sílvia & Salvador"

Quando: 8 de agosto, às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada), à venda no site Uhuu



*Com informações da assessoria de imprensa.

