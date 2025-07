A- A+

Silvio Santos deu cheque para filhas realizarem sonhos, diz Cíntia Abravanel: "Nunca vi tanto zero"

Silvio Santos sempre conduziu a educação de suas seis filhas — Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata — com rigor, criando-as a “ferro e fogo”, inclusive em relação aos gastos da família. O apresentador e dono do SBT, que morreu em agosto do ano passado, aos 93 anos, entretanto, recebeu a orientação de fazer doações em vida. E decidiu seguir a sugestão, contemplando ainda as herdeiras e a mulher, Íris Abravanel.

“Alguém orientou ele pra fazer algumas doações em vida. Ele chamou a gente, deu um cheque na mão de cada uma e falou pra gente não olhar. E, quando deixou ver, eu nunca tinha visto tanto zero na minha vida”, contou Cíntia, que é artista plástica. “Acho que a expectativa era o que a gente ia fazer com aquilo. Senti que ele não queria que a gente sentasse em cima do dinheiro, botasse pra aplicar. Então, era uma coisa de realizar sonhos.”





Apesar da insistência de Sérgio Mallandro, ela se limitou a dizer que o valor recebido pelas sete mulheres “era altinho”. Foi uma grande surpresa, segundo ela.

“Todas nós ficamos em estado de choque. Eu fiquei, pelo menos, uma semana olhando aquele cheque sem saber o que fazer com tanto zero. Nunca tinha visto um número daquele. Eu falo que ele me curou em relação ao dinheiro. Eu tinha medo de dinheiro, não gostava de dinheiro. Porque o dinheiro significava que só viria pra minha mão quando meu pai morresse. E ele me curou do medo. Porque era um preço muito alto.”

Ao podcast, Cíntia afirmou que usou o dinheiro para ajudar os filhos: “Investi, em primeiro lugar, nos meus filhos. Todos têm casa própria, têm um carro blindado, ajudo na educação dos meus netos”.

