Silvio Santos feito por IA "discursa" em inauguração do SBT News; veja vídeo

O SBT News, canal de notícias 24 horas do SBT, foi lançado nesta sexta-feira (12), em cerimônia realizada em São Paulo, nos estúdios do SBT, em São Paulo. A data escolhida foi a do nascimento do fundador da emissora, o apresentador Silvio Santos (1930-2024).



E foi próprio Silvio quem encerrou a festa de lançamento do canal. Depois de discursos de Daniela Beyruti, filha de Silvio e atual presidente do SBT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Silvio apareceu no telão recriado com recursos de inteligência artificial.

Silvio ‘discursou’ para convidados como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e Ricardo Lewandowsk, ministro da Justiça e Segurança, além de sua filha Patrícia Abravanel e da viúva Íris Abravanel.



"Boa noite, senhoras e senhores, boa noite auditório! Hoje é um dia muito especial. E fico muito feliz em ver tanta gente importante reunida aqui. Eu quero agradecer a presença dos empresários, das autoridades, dos convidados, dos meus colegas de trabalho, e, claro, da minnha família, que sempre me apoiou em tudo o que eu inventava", disse Silvio, antes de soltar sua tradicional risada.

