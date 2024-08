A- A+

REVELAÇÃO Silvio Santos: Silvia Abravanel quase foi adotada por outra família famosa da TV Silvia foi adotada com três dias de vida por Silvio e Maria Aparecida Vieira, primeira mulher do apresentador

Filha adotiva de Silvio Santos, Silvia Abravanel quase foi adotada por outra família bem conhecida da televisão. A apresentadora contou sobre o caso em novembro durante uma participação no podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, e a história foi resgatada recentemente após a morte do comunicador. O maior nome da TV brasileira morreu no último sábado, 17, aos 93 anos.

Silvia foi adotada com três dias de vida por Silvio e Maria Aparecida Vieira, primeira mulher do apresentador. Ela, porém, quase fez parte da família de Manoel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, nomes que sempre mantiveram uma forte relação com o dono do SBT.

"Era para eu ser irmã do Carlos Alberto, não filha do Silvio", contou. À época, porém, o ator já tinha 19 anos e Manoel achou que seria melhor que a bebê fosse adotada por Silvio. "Eu fui dada de presente para a minha mãe. É um motivo de gratidão", disse a apresentadora.

Maria Aparecida Vieira morreu em 1977 por complicações de um câncer de estômago, quando Silvia tinha apenas cinco anos. Tempos depois, o comunicador se casou com Íris Abravanel, com quem permaneceu até o fim da vida.

No mesmo podcast, Silvia contou ter sido expulsa de casa por Íris na adolescência. Ela não revelou, porém, qual foi o motivo que levou ao desentendimento entre elas. "Fui convidada a me retirar, como um castigo. Minha mãe achava que eu estava naquela fase ‘aborrescente’. Eu me retirei, porque não tinha opção", afirmou.

A apresentadora contou que foi morar no escritório do pai, com os caseiros do local. Apesar do conflito, Silvia chama Íris de mãe. "Tive muitas mães na minha vida", disse na entrevista.

Ao todo, o apresentador teve 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos. Com Maria Aparecida, Silvio também teve a primogênita, Cíntia Abravanel. Após o casamento com Íris, o comunicador foi pai de Daniela Beyruti, Patrícia, Rebeca e Renata.

