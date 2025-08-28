cinema
"Silvio Santos vem aí", com Leandro Hassum e Manu Gavassi, ganha primeiro trailer; assista
Filme dirigido por Cris D'Amato chega aos cinemas em novembro
Foi divulgado, nesta quinta-feira (28), o primeiro trailer oficial de "Silvio Santos vem aí", cinebiografia do empresário da televisão brasileira estrelada por Leandro Hassum.
Com direção de Cris D'Amato e roteiro de Paulo Cursino, o filme retrata os bastidores da TV brasileira nos anos 1980 e relembra a pré-candidatura de Silvio à presidência em 1989. Manu Gavassi interpreta Marília, uma publicitária que investiga o empresário a pedido de adversários políticos, enquanto que Regiane Alves interpreta Íris Abravanel. O filme conta ainda com participação especial de Vanessa Giacomo.
"Silvio Santos vem aí" chega aos cinemas no dia 20 de novembro. O longa é uma produção da Paris Entretenimento.