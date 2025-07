A- A+

CINEMA 'Silvio Santos vem aí': Filme com Leandro Hassum no papel do apresentador ganha data de estreia Manu Gavassi e Regiane Alves também estão no elenco

" Silvio Santos vem aí" mesmo. O filme batizado com o inesquecível refrão do tema do " Programa Silvio Santos", estrelado por Leandro Hassum no papel do apresentador, ganhou nesta quinta-feira de estreia: 30 de outubro. Foi divulgado também o pôster do longa pelo site "Omelete".

"Silvio Santos vem aí" conta os bastidores do "Programa Silvio Santos" e tem também Manu Gavassi no elenco como uma publicitária que vai trabalhar com o "patrão". Regiane Alves está no papel de Íris Abravanel, mulher do apresentador.

Silvio Santos morreu aos 93 anos, em agosto de 2024. O apresentador e empresário, dono do SBT e do Baú da Felicidade, foi retratado pouco antes e pouco depois de sua morte, no streaming e nos cinemas. Primeiro, sua vida foi tema da série "O rei da TV", do Disney+, que estreou em outubro de 2022 e teve duas temporadas. Depois, em setembro de 2024, foi a vez da estreia de "Silvio", filme com Rodrigo Faro no papel principal. O longa de Marcelo Antunez foca nas horas em a casa de Silvio foi invadida pelo criminoso que, dias antes, havia sequestrado Patrícia Abravanel, um das filhas do empresário.

