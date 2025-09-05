A- A+

cinema Silvio Tendler: onde assistir aos filmes essenciais do "cineasta dos sonhos interrompidos" Cultuado documentarista faleceu aos 75 anos nesta sexta-feira (5)

Silvio Tendler, um dos mais renomados documentaristas brasileiros, faleceu aos 75 anos nesta sexta-feira (5), vítima de uma infecção generalizada. Em uma trajetória de pouco mais de quatro décadas, ele realizou mais de 70 produções, entre longas, médias e curtas-metragens.

O cineasta ficou marcado por contar história de personalidade da política e das artes no Brasil. Ele ficou conhecido como "cineasta dos vencidos" ou "cineasta dos sonhos interrompidos" ao comandar documentários sobre personalidades essenciais na história brasileira, mas marcados por não conseguirem completar suas obras, como Jango, Tancredo Neves e Carlos Marighella.

Veja quais são os filmes essenciais de Silvio Tendler e como assistir:

"Os anos JK — Uma trajetória política" (1980)

Documentário sobre a trajetória política de Juscelino Kubistchek, o presidente dos "50 anos em 5" e responsável por levar a capital para o Planalto Central.

Onde assistir: YouTube.

"O mundo mágico dos Trapalhões"(1981)

Documentário sobre os Trabalhões que detém o recorde de filme documental de maior público na história do Brasil. O filme foi visto por 1,8 milhão de espectadores.

Onde assistir: Prime Video.

"Jango" (1984)

A trajetória política de João Goulart, presidente brasileiro deposto pelo golpe militar de 1964.

Onde assistir: Libreflix e YouTube.

"Marighella, retrato falado do guerrilheiro" (2001)

Documentário sobre Carlos Marighella, um dos líderes da luta armada no Brasil contra a ditadura militar.

Onde assistir: YouTube.

"Glauber — O filme, labirinto do Brasil" (2003)

Documentário sobre a vida e a morte de Glauber Rocha, ícone do Cinema Novo responsável por obras como "Terra em transe" e "Deus e o Diabo na terra do sol".

Onde assistir: YouTube.

"Encontro com Milton Santos: o mundo global visto do lado de cá" (2006)

Em um mundo pautado pela globalização, o professor Milton Santos foi voz discordante ao denunciar as perversidades do sistema econômico.

Onde assistir: YouTube.

"Tancredo — A travessia" (2011)

Doc sobre a vida e a morte de Tancredo Neves, mineiro que parecia destinado a ser o primeiro presidente pós-ditadura militar.

Onde assistir: YouTube.

Veja também