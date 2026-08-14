Simaria anuncia volta aos palcos e DVD ao vivo após quatro anos: ''A pausa nunca foi o fim''
Anúncio foi feito no Instagram da cantora
Simaria anunciou na quinta-feira, 13, que voltará aos palcos após quatro anos afastada da música. O retorno está marcado para 12 de setembro, quando a cantora também fará a gravação do primeiro DVD em carreira solo.
O show de Simaria será em São Paulo, no Vibra. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 14, ao meio-dia, por meio do site U-huu. Até o momento, esta é a única apresentação confirmada.
O anúncio foi feito no Instagram da cantora. Na publicação, ela afirmou que o período longe dos palcos foi necessário antes de retomar a trajetória musical. "A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem! E meu reencontro com a música tem data e lugar para acontecer", declarou.
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Simaria estava afastada da música desde o fim da dupla com a irmã, Simone Mendes. A parceria encerrou oficialmente em agosto de 2022, depois de dez anos juntas, marcados por sucessos como Loka, Meu Violão e o Nosso Cachorro e Regime Fechado.
Após a separação, Simone Mendes seguiu carreira solo e ganhou ainda mais destaque no sertanejo. Em 2024, ela foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o álbum Cintilante.