FAMOSOS Simaria é criticada nas redes por momento constrangedor no programa "Que História é Essa, Porchat?" Ao tentar encenar uma experiência em um "benzedor", a cantora dá um soco no apresentador

A edição de terça-feira (14) do programa "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, está sendo comentado nas redes sociais por um momento constrangedor entre a cantora Simaria, ex-dupla com Simone, e o apresentador e comediante Fábio Porchat.

No programa, a artista se levanta para encenar uma experiência que viveu em um benzedor. "O benzedor me deu uma surra de plantas, e o segurança chegou para perguntar se estava bem". Ao contar a história, ela simula agressão, com um soco em Porchat, e o humorista quase cai.

O público dissecou as cenas da entrevista e comparou a situação com a da Gkay com a Tatá Werneck no ano passado. Além de apontar o desconforto entre as outras convidadas, Fernanda Paes Leme e Andreia Sadi, e comentários preconceituosos na história de Simaria.

Confira momento:

