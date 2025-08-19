A- A+

Celebridades Simaria Mendes surpreende seguidores ao postar foto nua e apagar clique pouco depois Ainda que afastada da música, Simaria continua sendo uma figura de forte presença online

Na tarde desta terça-feira (19), a cantora Simaria Mendes chamou atenção nas redes sociais ao publicar nos Stories do Instagram uma foto em que aparece completamente nua, cobrindo o corpo apenas com os cabelos enquanto se fotografava em frente ao espelho do banheiro.

A imagem ficou no ar por poucos minutos antes de ser apagada — mas não rápido o suficiente para evitar que fãs fizessem capturas de tela e começassem a compartilhar o conteúdo.

A publicação gerou uma enxurrada de comentários. Enquanto alguns encararam o episódio como um possível descuido, outros levantaram a hipótese de uma estratégia para chamar atenção.

Sem um posicionamento oficial de Simaria até o momento, a curiosidade em torno do caso só cresceu. Frases como “Que mulher”, “Gostosa é ela” e “Ser fã da Simaria é ser surpreendido a qualquer momento” inundaram os comentários online, reforçando o impacto do clique.

O episódio acontece em meio a uma fase mais reservada da cantora, que segue afastada dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, Simone Mendes, em 2022.

Com uma trajetória marcada por altos e baixos, Simaria ainda é considerada uma das vozes mais potentes do cenário sertanejo feminino no Brasil.

