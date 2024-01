A- A+

ARTISTA Simaria tem "Dia de Beleza" com procedimentos estéticos e revela realização de lipo A cantora fazia parte da dupla sertaneja Simone e Simaria com a irmã, Simone Mendes, desde 2012

No sábado, 20, a cantora e compositora Simaria, 41 anos, passou por procedimentos estéticos e compartilhou em suas redes como "Dia de Beleza". Simaria realizou tratamentos para diminuição da flacidez e celulite das pernas e abdome, além de retirada de manchas e estímulo de produção de colágeno no rosto e no colo.



A cantora brincou com a situação nas redes, dizendo: "Será que eu fiz uma lipo?". Depois, revelou nos stories que realmente realizou a cirurgia de lipoaspiração entre 2021 e 2022. A cantora compartilhou resultados da cirurgia e dos procedimentos



Os procedimentos foram feitos pelo dermatologista Alberto Cordeiro - que também cuida da pele de Ivete Sangalo e Sabrina Sato - e pela clínica estética Fakiani, que realizou tanto a lipoaspiração que a cantora revelou ter feito quanto os procedimentos contra a flacidez na região das pernas e abdome - e também cuida de celebridades como as apresentadoras Eliana e Patrícia Poeta.



Simaria compartilhou detalhes dos procedimentos estéticos mais recentes em seu canal no YouTube.

Leia também • Quem é Vicente Escrig, ex-marido de Simaria que contesta valor da pensão dos filhos • Em meio à briga judicial com o ex, saiba em detalhes da fortuna de Simaria • Léo Dias publica retratação após acordo judicial com a cantora Simaria Mendes



A cantora fazia parte da dupla sertaneja Simone e Simaria com a irmã, Simone Mendes, desde 2012. As duas se separaram e seguiram carreira solo em agosto de 2022, após dez anos de sucesso.



Simaria comentou sobre a carreira da irmã, Simone Mendes, na época da separação, em entrevista à Quem: "Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue."



Simone Mendes lançou seu álbum solo intitulado Cintilante, e recebeu Disco de Diamante pela música Erro Gostoso - que atingiu 200 milhões de streams - no Programa de Luciano Huck. Simaria afirmou que também prepara sua carreira solo para 2024.



A cantora também se separou de Vicente Escrig, com quem compartilhou 14 anos de casamento.



Os dois entraram em processo sobre a pensão alimentícia dos dois filhos, Giovanna e Pawel, em 2021, mas a briga judicial se arrastou até 2023, explicou Vicente em entrevista que ao programa Domingo Espetacular. O processo corre em segredo de justiça. A cantora fazia parte da dupla sertaneja Simone e Simaria com a irmã, Simone Mendes, desde 2012. As duas se separaram e seguiram carreira solo em agosto de 2022, após dez anos de sucesso.Simaria comentou sobre a carreira da irmã, Simone Mendes, na época da separação, em entrevista à Quem: "Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue."Simone Mendes lançou seu álbum solo intitulado Cintilante, e recebeu Disco de Diamante pela música Erro Gostoso - que atingiu 200 milhões de streams - no Programa de Luciano Huck. Simaria afirmou que também prepara sua carreira solo para 2024.A cantora também se separou de Vicente Escrig, com quem compartilhou 14 anos de casamento.Os dois entraram em processo sobre a pensão alimentícia dos dois filhos, Giovanna e Pawel, em 2021, mas a briga judicial se arrastou até 2023, explicou Vicente em entrevista que ao programa Domingo Espetacular. O processo corre em segredo de justiça.

Veja também

OSCAR Elenco do filme "Barbie" questiona ausência de diretora e atriz no Oscar