Simone, a "Cigarra", é a mais nova personagem do Mundo Bita; confira

A cantora Simone Bittencourt passa a compor o Brasil do Mundo Bita no clipe de "Cigarra"- composição de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, imortalizada na voz da artista baiana.



O clipe, que ganha lançamento nesta sexta-feira, 7 de julho, no canal do YouTube do Bita, traz a parceria com Simone que participa da animação, após sugestão do próprio Milton.

Lançada originalmente no final da década de 1970, a letra de "Cigarra" faz alusão à fábula "A Cigarra e a Formiga", com letra que reflete sobre amizade, trabalho e futuro.



A canção deu o título ao quinto álbum solo de Simone, que passou a ser conhecida pelo apelido de "Cigarra". Quatro décadas depois, a artista ressalta a necessidade de retomar (e repaginar) composições desse quilate para novas gerações.







“Levar 'Cigarra' para o público do Mundo Bita, que é tão especial e receptivo, é uma alegria imensa. Eu não tenho como agradecer a oportunidade de entrar nesse universo lúdico”, afirmou a cantora.



O Clipe

Dan e o robô Tum-Tum estão à sombra de um pé de acerola, explorando as curiosidades do jardim com uma lupa. Quando um fruto maduro cai na grama, surgem três formigas, que comemoram e tentam mover o fruto de lugar, sem sucesso. A cigarra se aproxima, mas não sabe o que fazer.



Nessa hora, Bita e Simone são chamados pelo Tum-Tum e, com o superpoder de encolhimento dele, conseguem observar melhor a cena.



O Bita tira da sua cartola notas musicais e a Cigarra entende a mensagem. Juntos, eles vão até a casa do inseto, que afina as cordas do violão, volta para o jardim tocando e leva até as amigas formigas a energia potente da música.



Com essa ajuda transformadora, a acerola é movida, levada ao formigueiro e todos ficam felizes.

Simone passa a integrar o Mundo Bita, que já apresentou outros artistas, apresentados ao universo infantil em canções memoráveis. São exemplos Ivete Sangalo, Alceu Valença, Djavan, Lulu Santos, Emicida e Carlinhos Brown.



Chaps, criador do Mundo Bita e um dos sócios da Mr. Plot, produtora responsável pela animação, compartilhou como se deu o trabalho com Simone neste projeto.

"Simone faz parte da minha vida. Desde pequeno eu ouço as suas canções, é um timbre que me soa familiar e traduz muito afeto e aconchego. Essa parceria especial é um presente para o nosso público e para todas as famílias que nos acompanham. Queremos levar uma mensagem de liberdade com esse clipe. As cigarras, assim como as crianças, são seres livres que não têm amarras”, afirmou.

Em 2023, um dos focos da produção será reforçar conteúdos, já consolidados no Brasil, no canal “Mundo Bita Español”, que conta atualmente com mais de 65 mil inscrições e mais de 25 milhões de visualizações. Essa iniciativa faz parte do processo de internacionalização da marca “Mundo Bita” iniciado em 2018 e que tem o objetivo de aumentar o alcance da produção, principalmente, na Espanha e em países latinos.

