Simone celebra cinco décadas de carreira em turnê que chega ao Recife em maio

A- A+

A cantora Simone Bittencourt, 74, está em clima de "Lá, lá, lá, ia, lá, ia eu tô voltando", e literalmente. Em celebração aos 50 anos de carreira, a artistra baiana sobe aos palcos Brasil afora a partir de abril com a turnê "Tô Voltando", com os ares pernambucanos na rota.



Pela bandas de cá, ela faz show em maio, precisamente no dia 26 no Teatro Guararapes. Ainda não há informações sobre ingressos. O anúncio da turnê foi feito via redes sociais da artista.

"Hoje, 20/03/2023, eu completo 50 anos de carreira! 50 anos de muitas histórias e memórias incríveis para celebrar com vocês! Será uma alegria imensa reencontrar todos nos palcos



E, para celebrar esse momento com vocês, hoje venho anunciar a Turnê "Tô Voltando", que marcará a comemoração dessa trajetória tão feliz que vivi - e sigo vivendo - ao lado de vocês!".

Canções como "Jura Secreta" (Sueli Costa/Abel Silva), "Encontros e Despedidas" (Milton Nascimento/Fernando Brant), "Começar de Novo" (Ivan Lins/Vitor Martins) e, claro, composição de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, "Tô Voltando", que dá nome à turnê, entre outros clássicos interpretados por Simone ao longo das cinco décadas de carreira, integram o repertório nos palcos.

O público também serão contemplado com a interpretação de Simone para "Divina Comédia Humana", canção que Belchior escreveu para a cantora para o disco "Face a Face" (1977) mas não integrou as faixas do trabalho.

Pupillo e Augusto Nascimento

A tuirnê "Tô Voltando" vai contar com a batuta do pernambucano Pupillo, à frente dos músicos que compõem a banda que vai acompanhar Simone nos palcos.



Já o filho do cantor e compositor Milton Nascimento, Augusto Nascimento, integra a produção da turnê via Nascimento Música.

Acompanham Simone no palco Frederico Heliodoro (baixo), Filipe Coimbra (guitarra e violão), Chico Lira (teclados), Ronaldo Silva (bateria) e Vanderlei Silva (percussão).





Veja também

influenciadores Virgínia Fonseca dá entrada em hospital e descobre infecção viral: "Daqui a 48h faço exames de novo"