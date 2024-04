Simone Malafaia: conheça a esposa de Sandra Sá, com quem cantora mantém relação discreta

A- A+

Casada com a produtora Simone Malafaia desde 2017, a cantora Sandra Sá, de 68 anos, não costuma publicar muitas fotos da vida pessoal, guardando as suas postagens para divulgação do trabalho. A esposa, por sua vez, é mais afeita aos posts, nos quais mostra momentos de abraços e diversão, com vinho — ainda assim, uma exibição nada exagerada. No geral, as duas vivem discretamente.

Também compositora, Simone tem 39 anos. O casal diz acreditar que a união vem de “vidas passadas”.

— Sou casada com uma pessoa incrível. É tão incrível que às vezes ficamos conversando sobre nossas vidas passadas. A gente é muito livre. Em qualquer rusga que temos, o máximo que fazemos é falar: “Me deixa quietinha um pouquinho e depois a gente conversa”. A gente conversa as coisas. Eu resumo todos os amores, toda e qualquer coisa nela. É o amor perfeito — afirmou Sandra durante a sua participação no programa “Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT.

Aliás, a própria Sandra, em entrevista à revista Quem, descreveu a esposa como “uma pessoa incrível”, com quem também trabalha, além da vida íntima.



“A Simone é uma pessoa incrível, uma artista incrível, compositora e também está nesse lance de internet, ela está organizando de uma forma incrível. É uma parada de automação de projetos. A gente compõe junto, faz som junto. Temos um grupo no WhatsApp eu e ela, ela e eu. Quando a gente tem alguma ideia de letra a gente põe no grupo e deixa para gravar e junta tudo”, afirmou.

As duas, inclusive, lançaram recentemente um selo musical, o The Sá Música. A parceria tem por objetivo lançar novos talentos no meio cultural.

