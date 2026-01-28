A- A+

Famosos Simone Mendes cai no choro após concluir reforma em avião de R$ 30 milhões: "Não é sobre status" Em vídeo nas redes, sertaneja faz desabafo sobre "fé, gratidão e propósito" e sugere que a exibição da conquista não se trata de ostentação

Simone Mendes está de carro — ops, avião — novo. A cantora se emocionou e caiu no choro ao mostrar, por meio das redes sociais, o resultado da reforma da aeronave particular que utiliza para cumprir a agenda de shows pelo Brasil.



Avaliado em cerca de R$ 30 milhões, o jato do mesmíssimo modelo utilizado pela influenciadora digital Virginia Fonseca passou por um retrofit completo no interior e foi entregue neste mês. Em vídeo publicado no Instagram, a sertaneja fez um desabafo sobre "fé, gratidão e propósito" e sugeriu que a exibição da conquista não se trata de ostentação.

"Não é sobre avião. Não é sobre luxo. Não é sobre status. É sobre olhar para trás e lembrar de onde Deus nos tirou… E perceber que cada passo até aqui foi guiado por Ele", escreveu a artista.

Segundo Simone, a transformação do avião vai além da parte estética e simboliza conquistas que ela jamais imaginou alcançar. "Hoje a gente se emociona com essa reforma feita, mas a maior transformação não está no metal, no couro ou na tecnologia. Está no coração. Está na história. Está nas mãos de Deus que nunca soltaram as nossas", afirmou.

A responsável pela obra foi a empresa Solojet Aviação, que concluiu o retrofit completo do interior da aeronave do modelo Cessna 680 Citation Sovereign pertencente à cantora. O projeto foi realizado no centro técnico da empresa, localizado no aeroporto de Jundiaí (SP), e envolveu a renovação integral da cabine, com foco em modernização estética e funcional.

O modelo Citation Sovereign foi produzido pela Textron Aviation entre 2004 e 2021 e é bastante utilizado na aviação executiva por sua autonomia e capacidade para até 12 passageiros. A aeronave tem alcance aproximado de 5.900 quilômetros e passou por atualizações ao longo dos anos, incluindo melhorias no cockpit e nos motores.

Na publicação, a sertaneja também reforçou que encara a conquista como uma responsabilidade. "Que isso não seja um símbolo de conquista material, mas um lembrete diário de responsabilidade, gratidão e propósito. Porque quando Deus confia mais, Ele também espera mais", frisou.

