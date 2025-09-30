A- A+

gastroenterite Simone Mendes é internada junto a marido e filho em hospital; veja estado de saúde da cantora Cantora e adolescente de 11 anos enfrentam sintomas graves de gastroenterite, enquanto empresário investiga inchaço repentino no pé

Depois de Simone Mendes e o filho da cantora — o jovem Henry, de 11 anos —, chegou a vez de o empresário Kaká Diniz, marido da artista e pai do garoto, também ser hospitalizado. Sim, a família inteira da sertaneja está sob acompanhamento médico neste momento.



Enquanto Simone e o filho enfrentam um quadro de gastroenterite causado por Rotavírus, Kaká lida com um problema no pé, ainda em fase de investigação. "Na saúde e na doença", ele comentou, por meio dos Stories do Instagram.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Simone relatou que os primeiros sintomas foram notados no último sábado (27), quando ela precisou trabalhar, apesar do mal-estar. "No sábado eu fiz um show e eu já estava bem ruim, eu peguei a gastroenterite do meu filho e me esforcei, fiz o show, voltei e passei o domingo, não estava legal", repassou ela.

O quadro, porém, se agravou durante a madrugada. A cantora, então, precisou de atendimento médico devido à intensidade das dores e da fraqueza. "Vou falar um negócio para vocês: essa madrugada não foi normal, não. Estou aqui à base de soro e vou agora ao hospital tomar um soro pra ver se dá uma melhorada. Juro para vocês, esta noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro", contou.

Debilitada, Simone afirmou que aguardava o marido, o empresário Kaká Diniz, para acompanhá-la até o hospital. "Que situação. E agora estou esperando o Kaká tomar um banho para me levar para dar uma animada na vida. Vou te falar o negócio: deixa a gente sem energia, fraca, um desconforto. Vamos lá, se cuidar", desabafou.

Pouco tempo depois, a cantora mostrou, por meio das redes, que já estava sendo atendida numa unidade de saúde particular, recebendo soro por via intravenosa. Bem-humorada, mesmo diante do desconforto, Simone brincou com a presença constante de Kaká ao seu lado: "Na saúde e na doença, né?".

Até que... Na última segunda-feira (29), Kaká também precisou ser hospitalizado. O empresário está com um edema no pé, próximo ao tornozelo, e agora passa por uma bateria de exames para entender qual o diagnóstico. Ele exibiu o órgão inchado por meio das redes sociais.

Simone segue com agenda de shows e compromissos públicos, mas ainda não divulgou se precisará alterar a programação por conta do episódio. Nas redes sociais, fãs vêm enviando mensagens de apoio e desejando pronta recuperação para a cantora.

