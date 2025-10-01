Qua, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
saúde

Simone Mendes: entenda a causa da internação da cantora

Os principais sintomas da doença são febre, vômito e diarreia

Reportar Erro
A cantora Simone Mendes compartilhou que foi internada devido a uma crise de gastroenteriteA cantora Simone Mendes compartilhou que foi internada devido a uma crise de gastroenterite - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Simone Mendes compartilhou que foi internada devido a uma crise de gastroenterite. Segundo ela, a situação piorou na madrugada de domingo (28) e ela precisou buscar ajuda médica, depois de ir mais de 40 vezes ao banheiro.

O que é gastroenterite?
A gastroenterite aguda é uma inflamação do tubo digestivo, especialmente do estômago e dos intestinos delgado e grosso. É um processo inflamatório de origem infecciosa. Na maioria das vezes, é causada por um vírus ou bactéria.

Geralmente, o contágio acontece da mesma forma como se pega uma virose, ou seja, pelo contato com secreção ou partículas respiratórias de quem tem a doença. Também pode ser causado por uma toxina, que é uma substância eliminada pela bactéria. E, sendo por uma toxina, ocorre pela ingestão de um alimento contaminado.

Leia também

• Masturbação ajuda a aliviar sintomas da menopausa, mostra novo estudo

• De vômito a cegueira, quais são os sintomas da intoxicação por metanol?

• Pré-síncope: o que é o problema que mantém Bolsonaro internado; veja os seis sintomas

O tempo de tratamento pode variar de 3 a 5 dias, com recuperação do paciente logo a seguir.

Quais são os sintomas da gastroenterite?

Os principais sintomas são:

O que fazer?
Segundo o médico sanitarista e pediatra Daniel Becker, é muito importante reforçar a hidratação durante o período da infecção, já que o paciente perde muito líquido por meio dos vômitos e da diarreia, além da transpiração.

O pediatra orienta oferecer água a cada 15 a 30 minutos. Podem ser ofertados também água de coco, suco diluído, soro caseiro ou soro hidratante comercial. Não se deve oferecer bebidas esportivas (como isotônicos) nem refrigerantes.

São sinais de desidratação:

O risco de desidratação é o principal motivo que faz necessário ir a um serviço de emergência. Febre alta, somada a sangue nas fezes ou muco nas fezes também são motivos para levar ao pronto-socorro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter