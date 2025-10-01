Simone Mendes: entenda a causa da internação da cantora
Os principais sintomas da doença são febre, vômito e diarreia
A cantora Simone Mendes compartilhou que foi internada devido a uma crise de gastroenterite. Segundo ela, a situação piorou na madrugada de domingo (28) e ela precisou buscar ajuda médica, depois de ir mais de 40 vezes ao banheiro.
O que é gastroenterite?
A gastroenterite aguda é uma inflamação do tubo digestivo, especialmente do estômago e dos intestinos delgado e grosso. É um processo inflamatório de origem infecciosa. Na maioria das vezes, é causada por um vírus ou bactéria.
Geralmente, o contágio acontece da mesma forma como se pega uma virose, ou seja, pelo contato com secreção ou partículas respiratórias de quem tem a doença. Também pode ser causado por uma toxina, que é uma substância eliminada pela bactéria. E, sendo por uma toxina, ocorre pela ingestão de um alimento contaminado.
O tempo de tratamento pode variar de 3 a 5 dias, com recuperação do paciente logo a seguir.
Quais são os sintomas da gastroenterite?
Os principais sintomas são:
- Febre, que pode ser muito alta no 2º e 3º dia de infecção, mas que depois costuma arrefecer;
- Náusea e vômitos;
- Diarreia com dores na barriga;
- Falta de apetite;
- Erupções na pele ao final da infecção.
O que fazer?
Segundo o médico sanitarista e pediatra Daniel Becker, é muito importante reforçar a hidratação durante o período da infecção, já que o paciente perde muito líquido por meio dos vômitos e da diarreia, além da transpiração.
O pediatra orienta oferecer água a cada 15 a 30 minutos. Podem ser ofertados também água de coco, suco diluído, soro caseiro ou soro hidratante comercial. Não se deve oferecer bebidas esportivas (como isotônicos) nem refrigerantes.
São sinais de desidratação:
- Olhos sem brilho ou fundos;
- Prostração;
- Sonolência ou irritabilidade;
- Boca seca;
- Choro sem lágrimas;
- Saliva espessa;
- Pele seca e sem elasticidade (quando beliscada na barriga, demora a voltar ao normal);
- Redução na frequência e volume da urina;
- Urina mais escura;
- Nos bebês, a moleira pode ficar persistentemente baixa.
O risco de desidratação é o principal motivo que faz necessário ir a um serviço de emergência. Febre alta, somada a sangue nas fezes ou muco nas fezes também são motivos para levar ao pronto-socorro.