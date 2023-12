A- A+

CELEBRIDADES Simone Mendes faz "Confra da Migles" com banda e sorteia R$ 35 mil em Pix no Ceará Simone compartilhou o evento nas suas redes sociais

A cantora Simone Mendes reuniu os músicos e a equipe técnica da banda em um sítio no Ceará, na tarde dessa quinta-feira. A festa batizada de "Confra da Migles" contou ainda com amigo secreto com premiações em Pix de R$ 35 mil.

Simone compartilhou o evento nas suas redes sociais. Em meio ao churrasco e muito pagode, a equipe também se divertiu com o sorteio na brincadeira do amigo secreto. Teve bicicleta, fogão, máquina de lavar, TV e até moto elétrica.

Inicialmente, a premiação do Pix foi de até R$ 10 mil. Mas antes do término do evento, a cantora sertaneja contou aos seguidores que iria liberar mais R$ 25 mil em Pix.

Veja também

PREMIAÇÃO WME Awards: pernambucana Uana é um dos destaques de prêmio voltado para mulheres na música