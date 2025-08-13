Qua, 13 de Agosto

Simone Mendes é confirmada em gravação de Priscila Senna no Marco Zero

O audiovisual "TBT da Musa" também vai contar com participação de Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Iguinho & Lulinha e Tayara Andrezza

Priscila Senna receberá Simone Mendes em gravação no Marco ZeroPriscila Senna receberá Simone Mendes em gravação no Marco Zero - Foto: Divulgação

Simone Mendes é mais uma nome confirmado na gravação do audiovisual “TBT da Musa”, de Priscila Senna. Aberto ao público, o evento ocorre no Marco Zero do Recife, no dia 27 de agosto. 

“Vai ser uma noite para se emocionar e cantar cada refrão com toda a força do coração. Se prepara, Recife, porque vai ser inesquecível! A nossa coleguinha tá mais que confirmada”, diz o anúncio publicado no Instagram da cantora pernambucana.

Priscila receberá ainda outros convidados durante a gravação, incluindo Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Iguinho & Lulinha e Tayara Andrezza. O repertório promete seis músicas inéditas e regravações.

A montagem da estrutura do palco que receberá o show no Marco Zero já teve início. O evento celebra os 15 anos de carreira da Musa. 

*Com informações da assessoria de imprensa

