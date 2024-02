Simone Mendes tem fortuna milionária em mansões no Brasil e nos EUA; veja fotos

A- A+

A cantora Simone Mendes teve o nome envolvido numa polêmica depois de vender uma mansão avaliada em R$ 10 milhões, localizada em Fortaleza (CE), para criminosos russos acusados por lavagem de dinheiro e alvos de uma operação policial no país. A artista sertaneja — que atualmente mora em Alphaville, em Barueri, em São Paulo — é detentora de um patrimônio milionário conquistado, sobretudo (mas não só), por meio de investimento em imóveis luxuosos em diferentes estados do país e também nos Estados Unidos.

A cantora, que, em 2022, encerrou a dupla que formava com a irmã Simaria, já falou abertamente sobre o fato. Ela tem rendimentos altos oriundos dos aluguéis de todos esses imóveis. "Se não tivesse minhas casinhas de aluguel, eu tinha passado fome na pandemia. Tenho alguns imóveis. São muitos IPTUs, todo início de ano (risos)", ela contou, numa entrevista concedida no último ano.

A seguir, confira parte dos imóveis no nome de Simone Mendes:

Alphaville (São Paulo)

Fachada da mansão onde mora Simone Mendes, em Alphaville, na Grande São Paulo — Foto: Reprodução/YouTube

Simone Mendes mora numa mansão de três andares num condomínio de luxo na região de Alphaville, em Barueri (SP). O imóvel tem sala de cinema, academia de ginástica e hidromassagem. A cantora já fez um tour pelo local em vídeo publicado no YouTube.

Uibaí (Bahia)

Sala da casa de Simone Mendes em Uibaí, na Bahia — Foto: Reprodução/YouTube



Simone Mendes construiu uma casa no interior da Bahia, em sua cidade natal, em 2023. "É um lar abençoado e muito especial em minha vida. Afinal de contas, era um sonho antigo ter um pedacinho de chão aqui na minha cidade", contou ela, em vídeo no qual mostra detalhes do imóvel.

Orlando (EUA)

Simone Mendes em sala de jogos em sua mansão temática em Orlando, nos EUA — Foto: Divulgação

Simone Mendes também tem uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em US$ 1,2 milhão, com decoração temática inspirada em produções de Hollywood, como "Star Wars", "Aladdin" e "Rei Leão". A residência, aliás, fica perto dos parques da Disney. São, ao todo, dez quartos, divididos por 410 metros quadrados.

O que aconteceu com Simone Mendes?

A Polícia Federal deflagrou, na manhã da última terça-feira (27), a Operação Brianski, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que estaria cometendo crimes de lavagem de dinheiro com recursos oriundos de crimes praticados fora do Brasil, com uso de criptomoedas.

A PF estima apreender R$ 40 milhões dos investigados, envolvendo brasileiros e russos. Entre as propriedades alvos da ação está uma mansão em Fortaleza que havia sido comprada por eles da cantora Simone Mendes em abril de 2023.

Ao Globo, a assessoria da cantora confirmou que a negociação foi feita por meio de uma "operação de venda intermediada por uma imobiliária local, jamais tendo a artista e seu marido qualquer contato pessoal e/ou presencial com os compradores", e que a operação "ocorreu de forma regular e dentro da legislação brasileira".

