Show de Simone, Mimo Festival e Samba Recife são destaques do fim de semana em Pernambuco
A programação conta ainda com show de Tiago Iorc, peça com Odilon Wagner e Marcello Airoldi, além de exposições e estreias nos cinemas
Entre shows, festivais e teatro, o fim de semana pernambucano chega movimentado. A sexta-feira (25) abre com Simone no Teatro Guararapes, às 21h, e ganha esticada noturna no After Samba Makossa, na Casa Tu Vens, a partir das 23h.
Já a programação de sábado (26) traz Tiago Iorc com a "Turnê Troco Likes 10 Anos" no Teatro Guararapes, às 21h. Na Zona Sul do Recife, a batucada é aberta ao público no 9º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, que acontece das 15h às 17h, na Sede do Maracatu Porto Rico, no Pina.
Nos palcos, a atração principal é a peça “A Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner e Marcello Airoldi. O espetáculo fica em cartaz no Teatro Luiz Mendonça na sexta (25) e no sábado (26), às 20h, além do domingo (27), às 17h.
Para quem quiser estender o rolê também tem o Mimo Festival 2026 que ocupa o Sítio Histórico de Olinda de sexta (25) a domingo (27) com shows de BaianaSystem, Alice Caymmi, Nação Zumbi, Tiken Jah Fakoly, entre outros, e o Samba Recife que acontece na Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções no sábado (26) e domingo (27), com Alexandre Pires, Belo, Péricles, Zeca Pagodinho e muito mais.
A programação conta ainda com festas, exposições e estreias nos cinemas.
Confira a agenda completa:
SHOWS E EVENTOS
Beatriz Azevedo e Moreno Veloso em “Clarice Clarão”
Quando: Quinta-feira (24), às 20h
Onde: Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
A partir de R$ 15 na Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
Simone - "Que Mulher é Essa?!"
Quando: Sexta-feira (25), às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 95, no Cecon Tickets
Informações: (81) 4042-8400
“Frevo às Cegas”
Com Danielle França
Quando: Sexta-feira (25), das 9h às 12h
Onde: Instituto de Cegos Antônio Pessôa de Queiroz (IAPQ) – Rua Guilherme Pinto, 146, Graças, Recife
Inscrições gratuitas pelo link do evento
Informações: @pacodofrevo
Forró da Cidade
Com Vinícius Nogal
Quando: Sexta-feira (25), às 20h
Onde: Empório Barrozo – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 30 na Sympla
Informações: @emporiobarrozo
“Hora do Frevo”
Com o clarinetista Lucas Andrade
Quando: Sexta-feira (25), às 12h
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
Pós-Mimo: “After Samba Makossa”
Quando: Sexta-feira (25) e sábado (26), às 23h
Onde: Casa Tu Vens – Rua do Amparo, 308, Largo do Amparo, Amparo, Olinda
A partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @aftersambamakossa
Baile do Forrobodó
Com Mestre Marrom e DJ Vini
Quando: Sexta-feira (25), às 20h
Onde: Frege – Avenida Rio Branco, 155, Recife
A partir de R$ 20 na ShotGun
Informações: @forrobodorecife
K-Boom
Quando: Sexta-feira (25), às 21h
Onde: Clube Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 10 na Sympla
Informações: @metropolerecife
Tiago Iorc - "Turnê Troco Likes 10 Anos"
Quando: Sábado (26), às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 110 no Ticket Master
Informações: @tiagoiorc
O Grande Encontro do Samba
Com Xico de Assis, Dinah Santos e Cris Galvão
Quando: Sábado (26), às 16h
Onde: Empório Barrozo – Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 30 na Sympla
Informações: (81) 98183-7676
Festival Alterna Olinda 2026
Com Banda Morada, Soraya Moraes, Emily Louise, entre outros
Quando: Sábado (26), às 15h30
Onde: Praia do Quartel (Praça Duque de Caxias) – Av. Ministro Marcos Freire, s/n, Casa Caiada, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @prefeituradeolinda
Anna Ratto – 20 anos de carreira
Quando: Sábado (26), às 18h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
A partir de R$ 30 na Sympla
Informações: @almaartecafe
Baile da Brota na Rua
Quando: Sábado (26), às 17h
Onde: Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Acesso gratuito
Informações: @brilhocultural
9º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba
Quando: Sábado (26), das 15h às 17h
Onde: Sede do Porto Rico – Rua Eurico Vitrúvio, 483, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @mulheresnarodadesamba
Prévia Cena Peixinhos
Quando: Sábado (26), a partir das 19h
Onde: Darkside Studio – Rua Barão de São Borja, 89, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 30 via pix ([email protected])
Informações: @cenapeixinhosfestival
“Super Manhã de Sol” no Clube das Pás
Com Banda Camelô, Dina & Júnior, Walter Ventura e Orquestra das Pás
Quando: Domingo (27), 13h
Onde: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife
A partir de R$ 30 na bilheteria do clube
Informações: (81) 99411-2043
MIMO Festival 2026
Com BaianaSystem, Alice Caymmi, Nação Zumbi, Tiken Jah Fakoly, entre outros
Quando: de sexta-feira (25) a domingo (27)
Onde: Sítio Histórico de Olinda
Acesso gratuito
Informações: @mimofestival
Samba Recife
Com Alexandre Pires, Belo, Péricles, Zeca Pagodinho, entre outros
Quando: Sábado (26) e domingo (27)
Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 150 na Bilheteria Digital
Informações: @sambarecifeoficial
TEATRO
“A Última Sessão de Freud”
Com Odilon Wagner e Marcello Airoldi
Quando: Sexta-feira (25) e sábado (26), às 20h; Domingo (27), às 17h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
A partir de R$ 80 no site do teatro
Informações: @freud_aultimasessao
“Ombela” (Semana Onisajé)
Quando: Sexta-feira (25) e sábado (26), às 19h
Onde: Espaço O Poste – Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 10 na Sympla
Informações: @oposteoficial
EXPOSIÇÃO
"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand
Quando: de 25 de setembro de 2026 a 10 de janeiro de 2027
Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
Visitação: terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h
Ingressos a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand
Informações: @institutorb / matéria completa aqui
“Ogunhê”, de Luiz Martins
Quando: Abertura nesta quarta-feira (23), às 19h
Onde: Galeria Base Recife – Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife
Visitação: até 13 de novembro; de segunda a sexta, das 9h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @galeriabase_recife
20ª Primavera dos Museus – Recife
Quando: de terça-feira (22) a domingo (27)
Onde: Espaços culturais administradas pelo Governo de Pernambuco
Acesso gratuito
Informações: visite.museus.gov.br
“Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento”
Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas
Quando: abertura nesta quinta-feira (24), às 19h
Visitação até 23 de outubro
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @casaestacaodaluz
"Cinderela e a história que sua mãe não contou – 35 anos de sucesso!"
Quando: Até 30 de setembro
Onde: Shopping Tacaruna – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
11ª Edição SPA das Artes
Quando: até domingo (27)
Onde: ruas, praças e espaços públicos culturais da cidade
Acesso gratuito
Informações: @culturadorecife / matéria completa aqui
“Terravulta”, de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt
Quando: até 26 de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo
Quando: até 26 de setembro
Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h
Acesso gratuito
Informações: @remolina_estudio
CINEMA
“One Piece – O Filme”
Em "One Piece - O Filme", Luffy e sua tripulação partem em busca do lendário tesouro do pirata Woonan, enquanto enfrentam Eldorago, um pirata ambicioso que também persegue a fortuna.
Direção: Junji Shimizu
“Coração Selvagem”
O ex-agente das Forças Especiais James Belmont (Brad Pitt) e seu cão de combate aposentado, um Pastor Alemão chamado Odin, sofrem um trágico acidente de avião em uma região inóspita, selvagem e gelada do Alasca. Isolados e sem sinal de civilização, os dois parceiros precisam usar o treinamento militar e a coragem para enfrentar a natureza hostil e lutar por suas vidas para encontrar o caminho de casa.
Direção: David Ayer
“Precisamos Falar”
Após um ataque brutal cometido por seus filhos adolescentes contra uma mulher em situação de rua, dois casais veem suas vidas desmoronarem. Confrontados com uma verdade insuportável, eles precisam decidir entre proteger os próprios filhos ou entregá-los à Justiça. Enquanto o crime expõe privilégios, omissões e diferentes visões de mundo, as relações familiares são colocadas à prova e cada personagem é obrigado a enfrentar a pergunta que ninguém quer responder: qual é o limite entre o amor e a responsabilidade? Baseado no romance O Jantar, de Herman Koch.
Direção: Pedro Waddington, Rebeca Diniz