Simone e Paulinho da Viola integram agenda de maio do Centro de Convenções; confira programação

Pelo menos 11 shows integram a agenda do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, distribuídos entre o Teatro Guararapes e a Área Externa do espaço.



De Simone a Thiaguinho, passando também pelo forró e pelo piseiro, além de espetáculos teatrais e shows de humor, programação segue no decorrer de todo o mês de maio.



Abre a temporada de maio no espaço, a cantora Vanessa da Mata, que abre no Estado show da turnê "Vem Doce", nesta sexta-feira (5).



No dia seguinte é a vez do encontro entre MPB4 e a dupla Kleiton e Kleidir. Os dois shows acontecem no Teatro Guararapes, que finda a programação do mês com o humorista Rafael Protugal em "Eu Comigo Mesmo", no dia 28.







Confira a programação:

Vanessa da Mata | Crédito: Priscila Prade

Vanessa da Mata, com "Vem Doce"

Quando: nesta sexta-feira (5)

Onde: Teatro Guararapes, 21h30



Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla e na bilheteria do teatro



MPB4 e Kleiton e Kleidir



Quando: Sábado (6)

Onde: Teatro Guararapes, 21h

Ingressos a partir de R$ 70 no Sympla e bilheteria do teatro

Tom Cavalcante - O Tom tá On



Quando: Domingo (7), 19h

Onde: Teatro Guararapes, 19h



Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do teatro e no Sympla

Paulinho da Viola | Crédito: Kleiton & Kleidir

Paulinho da Viola - Tour 80 anos



Quando: Sexta-feira (19), 21h30

Onde: Teatro Guararapes



Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla

A Pequena Sereia In Concert



Quando: Sábado (20), 17h

Onde: Teatro Guararapes



Ingressos a partir de R$ 50 no site Ingresso Digital e na bilheteria do teatro

Abba Experience | Crédito: Moa Cunha Fotografia

Abba Experience In Concert



Quando: Sábado (20), 21h

Onde: Teatro Guararapes



Ingressos a partir de R$ 60, na bilheteria do teatro e no site Ingresso Digital

Tardezinha, com Thiaguinho e convidados



Quando: Sábado (20), 17h

Onde: Área Externa



Ingressos a partir de R$ 280 no site Bilheteria Digital

Simone | Crédito: Lorena Dini

Simone, turnê "Tô Voltando" - Celebração dos 50 de carreira



Quando: Sexta-feira (26), 21h

Onde: Teatro Guararapes



Ingressos a partir de R$ 100 na bilheteria do teatro e no Sympla



Show de Jorge Vercillo



Quando: Sábado (27), 21h

Onde: Teatro Guararapes



Ingressos a partir de R$ 75 na bilheteria do teatro e no Sympla



Viixe Forró e Piseiro



Quando: Sábado (27), 18h

Onde: Área Externa



Ingressos a partir de R$ 50 no site Ingresso Prime

Rafael Portugal | Crédito: Reprodução/Instagram

Rafael Portugal - Eu Comigo Mesmo



Quando: Domingo (28), 19h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partior de R$ 50 no Sympla

