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MÚSICA "Que Mulher é Essa?": Simone estreia nova turnê com passagem pelo Recife em setembro Cantora se apresenta no Teatro Guararapes, com ingressos a partir de R$ 95

Para além do óbvio, e numa pegada mais reflexiva, é com a indagação "Que Mulher é Essa?!" que a cantora Simone Bittencourt , 76, volta aos palcos Brasil afora, em nova turnê com estreia em São Paulo e passagem pelo Recife em setembro, no Teatro Guararapes.



Com ingressos a partir de R$ 95, disponíveis no site Cecon Tickets, o show exibe em espetáculo de voz e um quê de dramaturgia musical, uma artista e uma mulher que se debruça em repertório que fala sobre si mesma, assim como sobre outras tantas mulheres que cantam (e contam) suas dores e seus amores.









Sob assinatura de Ronaldo Fraga (criação geral), a turnê passeia por cancioneiro diverso em interpretação peculiar de Simone, uma 'Cigarra' que segue conduzindo em voz releitura própria de Chico Buarque, Rita Lee e Marina Lima, entre outros nomes da música.



Ainda no palco, o projeto visual do show será também destaque, com inspiração na poética dos cartazes de lambe-lambe e da realidade crua dos retratos falados de delegacias, dando um tom íntimo e ao mesmo tempo político à apresentação, que soa como convite ao público para contemplar um espetáculo e se reconhecer nele - ou não.

SERVIÇO

Turnê "Quem Mulher é Essa?!", de Simone Bittencourt

Quando: 25 de setembro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 95 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

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