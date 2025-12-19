Sex, 19 de Dezembro

SHOW

Simoninha leva "O Baile do Simonal" à Caixa Cultural Recife neste fim de semana

Show celebra o legado de Wilson Simonal com clássicos da música brasileira e clima dançante no palco

SimoninhaSimoninha - Foto: Diego Padilha/Divulgação

A Caixa Cultural Recife recebe, neste sábado (20) e domingo (21), o cantor Simoninha com o espetáculo “O Baile do Simonal”, que revisita a obra e a presença de palco de Wilson Simonal (1939-2000), um dos artistas mais populares da música brasileira no século 20. 

A apresentação reúne um repertório marcado pelo groove e pela mistura de ritmos que consagraram o cantor carioca.

Os ingressos estão esgotados.

Acompanhado por um quarteto de músicos, Simoninha conduz o público por um repertório que inclui sucessos imortalizados por Simonal, como “Mamãe passou açúcar em mim” e “Nem vem que não tem”, além de canções de artistas que dialogam com o mesmo espírito musical, entre eles Jorge Ben Jor, Rita Lee, Tim Maia, Djavan e Gilberto Gil.

O espetáculo propõe uma atmosfera de baile, evocando o período em que Simonal se destacou pela irreverência e pelo encontro entre samba, soul e swing, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970. 

Mais do que uma homenagem, o show convida a plateia a mergulhar na vibração das performances que marcaram a chamada “fase da pilantragem”, reafirmando a importância de Wilson Simonal para a história da música popular brasileira.

O projeto conta com patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

SERVIÇO
Simoninha em “O Baile do Simonal”
Quando: Sábado (20), às 18h e às 20h; Domingo (21), às 18h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos esgotados
Informações: Site Caixa Cultural | @caixaculturalrecife

*Com informações da assessoria

