saúde Simony: após se curar de problema nos rins, cantora retoma imunoterapia; entenda o tratamento Terapia consiste em reforçar o sistema imunológico do paciente para ajudá-lo a detectar e matar as células cancerígenas

Depois de se curar de uma toxicidade nos rins, a cantora Simony divulgou pelas redes sociais que retomou o seu tratamento contra o câncer nesta terça-feira. A artista, de 47 anos, publicou em seu Instagram uma foto em que aparece na cama do hospital falando sobre a nova fase com imunoterapia.

“Hoje retomo meu tratamento. Como vocês sabem, tive uma toxicidade nos rins e, por isso, fui obrigada a parar com a imuno. Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente”, escreveu.

Em agosto deste ano, Simony encerrou o tratamento com quimioterapia e seguiu para a imunoterapia, porém, precisou interromper após exames diagnosticarem uma toxicidade nos rins.

A imunoterapia é considerada a grande revolução dos últimos anos. Esse tratamento consiste em reforçar o sistema imunológico do paciente para ajudá-lo a detectar e matar as células cancerígenas.

Na prática, quando essas células de defesa se deparam com o agressor (vírus, bactérias ou o próprio tumor), elas levam essa informação até as linfonodos, sinalizando que existe algum agente estranho no corpo e que é preciso entrar em alerta.

Dentro delas existem as células de defesa que serão apresentadas a esse material estranho, e treinadas para reconhecê-lo sempre, combatendo-o na circulação.

Ele é baseado em anticorpos sintéticos, produzidos em laboratórios, e várias modalidades são possíveis. Estes anticorpos atacam, por exemplo, uma proteína na superfície das células cancerígenas. Ao fixar-se na célula atacada, os anticorpos provocam uma ação antitumoral de forma indireta ou por estímulo do sistema imunológico.

Simony descobriu um câncer no intestino entre maio e junho do ano passado. Após meses de quimioterapia e radioterapia, em janeiro ela anunciou que estava em remissão. Em maio deste ano, a cantora postou um vídeo em suas redes no qual seu oncologista, o Dr. Fernando Maluf, explicou que, apesar da primeira rodada de quimio e radio ter sido bem-sucedida, foram encontrados "pontos ativos da doença" que deveriam ser combatidos com mais quimioterapia e imunoterapia. Em outubro ela fez seu primeiro show após descobrir que estava curada e se emocionou.

